Casting a Monopoli per il nuovo film diretto e interpretato da Checco Zalone

(Di lunedì 3 giugno 2019) Il noto comico(il cui vero nome è Luca Medici) torna sul set con undal titolo Tolo Tolo, di cui è interprete ma anche regista. Le riprese, molte delle quali effettuate all'estero, sono già iniziate, ma ora servono nuove comparse e quindi sono in corso le relative selezioni. IlDopo lo straordinario successo riscosso dalQuo Vado?,dal regista Gennaro Nunziante e concome interprete principale, ora sono in corso le riprese per la realizzazione di Tolo Tolo che non solo vede in, il cui vero nome è Luca Medici, come protagonista principale, ma anche nel ruolo di regista. Il titolo rimanda a una particolare espressione utilizzata da un bambino di origini africane al momento del suo incontro con il personaggioda, e cioè un comico napoletano costantemente minacciato da un pericoloso boss. ...

