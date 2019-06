Carnival Row | teaser e poster della nuova serie Amazon Prime Video

nerdgate

(Di lunedì 3 giugno 2019)annuncia cheRow, lafantasyOriginal prodotta da Legendary Television con Orlando Bloom e Cara Delevingne, debutterà il 30 Agosto 2019. Disponibile inizialmente in versione originale in più di 200 paesi, laarrivarà in versione doppiata nell’arco dell’anno. Da oggi sono disponibili il primoe la locandina.Row sarà unaambientata in un mondo fantasy vittoriano in cui vivono anche creature mitologiche costrette a fuggire dai loro regni di origine, in seguito all’invasione subita dagli uomini. Per queste creature, alle quali è proibito di vivere, amare e di volare in libertà, è impossibile convivere con gli esseri umani. Ma anche nell’oscurità la speranza sopravvive: un detective umano, Rycroft Philostrate (Bloom), e una fata, Vignette Stonemoss (Delevingne), intrecciano una relazione pericolosa in una società sempre ...

