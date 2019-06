Cari catastrofisti | il whisky non morirà di caldo

ilgiornale

(Di lunedì 3 giugno 2019) Marco Zucchetti Che l'anno scorso in Scozia abbia fatto, caldissimo, praticamente una Grecia col tartan, lo dice anche l'erba. Sul tetto della nuova, modernissima distilleria Macallan, le zolle di prato sono ancora secche. E fin qui siamo a gravi problemi di giardinaggio. Ma dire che per questo la cosiddetta uisge beatha, l'acqua di vita, smetterà di sgorgare, è terrorismo climatico puro. Anzi, terrorismo alcolico, che è pure peggio. In Scozia al momento sono attive 130 distillerie. Sette sono state aperte nel 2017, 4 nel 2018, 5 quest'anno. Ci sono piani per fondarne di nuove, riaprirne di vecchie (le mitiche Brora e Port Ellen) e ampliarne di piccole per quasi un totale di circa 40 impianti. Torabhaig sull'isola di Skye, Clydeside a Glasgow, Ardnahoe su Islay, ecc. Macallan ha appena investito 140 milioni di sterline per la nuova distilleria, che arriverà a una ...