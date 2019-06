Carabinieri al lavoro il 2 giugno | 7 in manette per borseggio | furto e rapina

romadailynews

(Di lunedì 3 giugno 2019) Roma – In occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica, che hanno richiamato nella Capitale migliaia di persone, ihanno messo in campo un servizio di controllo ad hoc finalizzato a scongiurare qualsiasi fenomeno di illegalita’. Idella Stazione Roma Quirinale hanno fatto scattare leai polsi di 5 donne rom di origini bosniache, di eta’ compresa tra i 25 e i 33 anni, sorprese nei pressi del Circo Massimo mentre borseggiavano una turista indiana di 54 anni del portafogli. Le ladre, tutte con precedenti, sono state trattenute in caserma in attesa del rito direttissimo; dovranno rispondere di concorso inaggravato. Poco dopo, idella Stazione Roma piazza Farnese hanno arrestato un cittadino tunisino di 46 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, che ha strappato un marsupio dalle mani di un ...

_Carabinieri_ : Sicurezza sui luoghi di lavoro: a Bari e a Lecce, i #Carabinieri del Nucleo Ispettorato #Lavoro hanno deferito i ti… - RicciutiGiusep1 : RT @guig73: @BarillariM5S @francesco201423 Ma sì dai via anche polizia e carabinieri e perché no anche la finanza, per la forestale ci ha g… - UnioneSarda : #Sardegna - Emigrato sardo perde casa e lavoro: i carabinieri si autotassano e gli fanno la spesa -