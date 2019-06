Canoa slalom | Europei 2019 | nessuna medaglia azzurra | ma arrivano comunque segnali

oasport

(Di lunedì 3 giugno 2019) L’Italia ha chiuso senza medaglie glidi, che si sono svolti nel fine settimana a Pau (Francia). Per il secondo anno consecutivo la spedizioneresta quindi a secco nella rassegna continentale. A livello di risultati non si può quindi essere soddisfatti, ma se guardiamo alle prestazioni dei nostri portacolori, allora possiamo dire chedeipositivi in vista dei prossimi appuntamenti stagionali, anche se per riuscire a lasciare il segno servirà trovare la discesa giusta nel momento decisivo, quello che è mancato in questi. Infatti nel kayak Zeno Ivaldi, Giovanni De Gennaro e Stefanie Horn si sono qualificati brillantemente per la finale, dove però non sono riusciti a trovare l’acuto. Ivaldi ha confermato i buoni riscontri arrivati nelle prime gare dell’anno, chiudendo al settimo posto, dopo un ottimo quarto tempo in semifinale. ...

