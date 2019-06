Cancro al pancreas Terapia innovativa migliora la sopravvivenza dei pazienti

Cancro del pancreas - nuovo farmaco dimezza la progressione e allunga la vita : Gli scienziati italiani sono riusciti a dimostrare l’efficacia di un farmaco contro il Cancro del pancreas che è in grado di dimezzare la progressione della malattia, ma solo in alcuni casi, quelli cioè in cui il paziente ha una mutazione dei geni i BRCA1 e/o BRCA2 (gBRCAm). I pazienti partecipanti allo studio erano tutti portatori della mutazione dei geni BRCA1 e/o BRCA2 (gBRCAm), questo perché circa il 7,5% dei malati di tumore del pancreas ha ...

Cancro al pancreas : la prima cura per uno dei tumori ‘imbattibili’ è diventata realtà : La prima cura per il tumore del pancreas è una realtà: la sopravvivenza libera dalla malattia nei pazienti con mutazione dei cosiddetti geni ‘Jolie’ migliorerà. “Abbiamo abbattuto un muro nella lotta a questa neoplasia perché per tanti anni abbiamo utilizzato tutti i possibili farmaci a bersaglio molecolare che si sono affacciati nella farmacopea e che avevano dato risultati molto importanti in altri tumori, puntualmente ...

Andrea Spinelli e il Cancro al pancreas da cinque anni : «Per i medici dovevo essere morto ma se cammino - vivo» : La storia diretta e sincera di Andrea Spinelli, che cammina per convivere con la propria malattia. Passo dopo passo ringrazia la vita e cerca nuovi equilibri. «La parola cancro fa paura»,...