Calciomercato Napoli | Diega Costa o Mauro Icardi | Tuttosport | “Azzurri preparano il

Calciomercato Napoli - si guarda in casa Real Madrid : Hernandez - Ceballos e Llorente gli obiettivi : Calciomercato Napoli – Il Napoli programma già la prossima stagione. Si riparte da Ancelotti con l’obiettivo di migliorarsi. Giuntoli è al lavoro per regalare al tecnico dei colpi di spessore durante la prossima sessione di Calciomercato. Dopo l’operazione Di Lorenzo, con il terzino dell’Empoli arrivato in Campania per 9 milioni di euro, Giuntoli guarda in Spagna e precisamente in casa Real Madrid: tre gli obiettivi ...

Calciomercato Napoli - Ancelotti ha il sì di James Rodriguez : si tenta il colpo ad effetto : Calciomercato Napoli – Il Napoli tenta il grande colpo. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, Ancelotti avrebbe ottenuto il sì di James Rodriguez, fantasista del Bayern Monaco. Il procuratore del calciatore è il potente Jorge Mendes, che ha un ottimo rapporto con Ancelotti, che ha già allenato James in due occasioni: al Real Madrid e al Bayern Monaco. Il colombiano ha vissuto fasi alterne nelle ultime stagioni e provare una nuova ...

Calciomercato Napoli - ufficiale il primo acquisto : Di Lorenzo firma un quinquennale : Giovanni Di Lorenzo è un calciatore del Napoli. L’esterno destro difensivo dell’Empoli ha firmato nel pomeriggio il contratto che lo legherà ai partenopei per i prossimi 5 anni in un albergo sul lungomare napoletano dove, accompagnato dal suo procuratore Mario Giuffredi e dal direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, si è ritrovato con il presidente Aurelio De Laurentiis. Il calciatore aveva sostenuto ieri le visite ...

Calciomercato Napoli - Hysaj dice addio : “Avventura finita - non mi piace rimanere troppo nella stessa società” : Tra Napoli e Hysaj è addio. Il calciatore albanese ha infatti pubblicamente annunciato di aver chiuso la sua esperienza in azzurro. Queste le sue parole all’emittente albanese Digital. “La mia volontà è quella di fare nuove esperienze, conoscere un posto nuovo, nuove persone e una nuova squadra e perché no tentare di vincere qualcosa. Per me l’avventura con il Napoli è finita e spero di trovare una squadra che mi dia ...

Calciomercato Napoli - oggi visite mediche per Di Lorenzo : E’ il primo acquisto del Napoli. Il suo nome era accostato da giorni ai partenopei ma, in attesa dell’ufficialità, Giovanni Di Lorenzo si può considerare un calciatore azzurro. E’ arrivato questa mattina a Villa Stuart a Roma per le visite mediche. Il terzino destro dell’Empoli, dopo l’ok dei controlli fisici, potrà firmare un contratto quinquennale da poco più di un milione a stagione. Per il 25enne toscano, ...

Calciomercato Napoli - Bennacer nel mirino - Gazzetta : “Fissato il prezzo - Giuntoli pronto a chiudere” : Calciomercato Napoli, Bennacer nel mirino. La Gazzetta dello Sport rivela i dettagli della trattativa Calciomercato Napoli, Bennacer nel mirino. Dopo Giovanni Di Lorenzo, esterno destro classe 93, ad un passo dal trasferimento dall’ Empoli all’ Ombra del Vesuvio, si profila un nuovo affare tra i due club. La Gazzetta dello Sport rivela i dettagli di quello che pare il secondo acquisto del club partenopeo per la stagione ...

Calciomercato Napoli - i prossimi acquisti secondo i bookie : Lozano e Trippier : Calciomercato Napoli – Il Napoli si muove per la prossima stagione ed al momento può essere considerata la squadra più attiva in chiave di Calciomercato. Nelle ultime ore è stato trovato l’accordo con l’Empoli per Di Lorenzo, operazione da 10 milioni di euro, sarà l’ex Reggina il primo innesto per Ancelotti per la prossima stagione. Nel frattempo i bookie si sbilanciano sui prossimi due acquisti. L’attaccante ...

Calciomercato Napoli - fatta per Di Lorenzo : affare da 10 milioni di euro : Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha piazzato il primo colpo dell'estate, Giovanni Di Lorenzo ex terzino dell'Empoli sarà un prossimo giocatore a disposizione di Carlo Ancelotti dalla stagione 2019-2020. Come scrive il giornale milanese La Gazzetta dello sport, il laterale toscano dopo la retrocessione della squadra di Andreazzoli in Serie B lascerà la Toscana dopo 74 presenze e 6 gol in due stagioni, per andare all'ombra del Vesuvio. I ...