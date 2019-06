Calciomercato Lazio | Baselli l’obiettivo per il centrocampo | si attende l’uscita di

sportfair

(Di lunedì 3 giugno 2019) Il club biancoceleste ha individuato nel giocatore del Torino il profilo ideale per rinforzare il reparto diConfermata la presenza di Simone Inzaghi in panchina anche nei prossimi anni, laha iniziato adesso a perlustrare il mercato per individuare i profili utili a rinforzare la rosa. In cima alla lista di Tare c’è Daniele, giocatore interessante capace di segnare 4 gol in stagione con la maglia del Torino. Secondo quanto riferito da Gianlucadimarzio.com, il club biancoceleste non ha presentato alcuna offerta, preferendore l’uscita di Milan Badelj. Una volta partito il croato, laandrà all’assalto di, nonostante sia considerato da Mazzarri un uomo imprescindibile per il suo Torino.L'articolol’obiettivo per il: sil’uscita di Badelj per presentare ...

