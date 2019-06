Calcio | Serie B Verona promosso in Serie A

La rassegna stampa di lunedì 3 giugno – Maldini e Giampaolo per il Milan - Sarri e la Juve - il valzer panchine e il Calciomercato - il Verona in Serie A sulle prime pagine [FOTO] : 1/5 rassegna stampa ...

Calcio - finale play-off Serie B 2019 : Hellas Verona-Cittadella 3-0. Gli scaligeri ribaltano la contesa e volano nel massimo campionato! : L’Hellas Verona batte per 3-0 il Cittadella, ribalta lo 0-2 patito all’andata e vince i play-off della Serie B di Calcio, guadagnandosi così la promozione nel massimo campionato italiano. Apre le marcature al 26' Zaccagni, completano l’impresa nella ripresa al 69' Di Carmine ed al minuto 82 Laribi. Gli ospiti terminano la partita in nove uomini per le espulsioni di Parodi al 62′ e Proia al 77′. Nel primo tempo ...

Calcio - H.Verona promossa in serie A : 23.19 Il Verona torna in serie A dopo un anno di purgatorio.Gli scaligeri vincono 3-0 il ritorno della finale playoff e capovolgono lo 0-2 di Cittadella. Paleari protagonista in diverse occasioni, il portiere granata si arrende al 27' quando Faraoni pesca il movimento di Zaccagni, tutto solo. Ripresa equilibrata fino al 62', quando Parodi rimedia ingenuamente la seconda ammonizione. Al 69' fa centro Di Carmine con un preziosismo di tacco. ...

Calcio a 5 - Risultato gara-2 Finale Play-off : Italservice da sogno pareggia la serie ai tempi supplementari - 6 a 4 all’Acqua&Sapone : L’Italservice di Pesaro strappa il fattore campo all’Acqua&Sapone, vincendo ai supplementari per 6 a 4 gara-2 della Finale Scudetto di serie A. Al PalaRoma di Montesilvano il team di Fulvio Colini ha imposto il proprio ritmo e, dopo i primi minuti più controllati ha meritato il successo schiacciando gli avversari nel tempo regolamentare, rischiando qualcosa a inizio overtime ma trovando la zampata decisiva nel Finale grazie a ...

Playout Serie B - il Venezia non ci sta : “Non è Calcio. Sarebbe tutto falsato” : Dopo la decisione della Corte d’Appello di penalizzare il Palermo di 20 punti, annullando la retrocessione in Serie C, non si sono fatte attendere le reazioni: dura la replica del Venezia a Gianluca Di Marzio: “Allenarsi con la testa, seriamente e intensamente, è sicuramente un’altra cosa. Chi permette questa situazione non ha mai giocato a calcio, Sarebbe un Playout totalmente falsato”. Per domani, la società lagunare ha ...

Playoff Serie C - i pronostici di CalcioWeb : il Piacenza può ipotecare il passaggio del turno : Playoff Serie C – Si giocano le semifinali d’andata valide per i Playoff di Serie C, la stagione è ormai entrata nella fase decisiva e si decidono le due squadre promosse nel campionato cadetto. La partita più interessante e che preannuncia maggiore spettacolo è sicuramente quella tra Catania e Trapani, derby siciliano che promette grande spettacolo tra due squadre attrezzate per il salto di categoria. Parte nettamente favorito ...

Serie A - Calciomercato al via : Conte vicino all'ufficializzazione con l'Inter : Chiusa la questione campionato, alcune società, soprattutto di alta classifica, si trovano a fare i conti con la necessità di modificare la rosa, cambiare allenatore o passare di proprietà. Situazione squadra per squadra Atalanta La Dea festeggia la storica qualificazione ai gironi di Champions, dopo uno straordinario terzo posto nel massimo campionato. Ma ora deve valutare se rinforzare ulteriormente la squadra e come farlo. Inoltre c'è la ...

Acqua&Sapone-Italservice Pesaro - Finale Scudetto Serie A Calcio a 5 : date - programma - orari e tv : Prosegue la Serie della Finale Scudetto di calcio a 5 tra l’Acqua&Sapone e l’Italservice Pesaro. Nel primo match disputato a Montesilvano i campioni d’Italia si sono imposti con un perentorio 7-2, frutto di una prova nella ripresa devastante (clicca qui per leggere la cronaca). Gli uomini di Fulvio Colini dovranno cercare un’immediata reazione per non doversi trovare in una condizione di ulteriore difficoltà. ...

Calcio - stagione da record per la Serie A : oltre 9 - 5 milioni di spettatori allo stadio : Ieri si è chiusa la Serie A 2018/2019 di Calcio e oggi la Lega ha comunicato il dato degli spettatori presenti allo stadio in questa stagione: 9.525.758, con una media di 25.068 a partita. Si tratta del miglior risultato degli ultimi nove anni, visto che l’ultima volta che si era superata quota 25mila presenze di media era stata nel 2009/2010, quando si raggiunse la cifra di 25.375. La partita con più tifosi è stata il derby di andata tra Inter ...

Calcio - Serie B 2019 : anche il Collegio di garanzia dà ragione al Foggia - si giocherà il playout con la Salernitana : Si avvia finalmente alla conclusione il caso playout che ha tenuto banco nelle ultime settimane riguardo alla Serie B 2018-2019. Ricordiamo rapidamente le varie tappe di questa intricata vicenda. La classifica al termine del campionato aveva condannato alla retrocessione diretta Foggia (37 punti), Padova (31 punti) e Carpi (29 punti), mentre Venezia (38 punti) e Salernitana (38 punti) avrebbero dovuto contendersi la permanenza in categoria con ...

Serie A - i peggiori della stagione : la Flop 11 di CalcioWeb - disastro Olsen : 1/14 ...

Serie A - il pagellone della stagione : i voti di CalcioWeb alle venti squadre : Momento di bilanci, di giudizi. Con la stagione 2018-2019 di Serie A andata agli archivi ieri, è possibile iniziare ad analizzare ciò che è andato e ciò che non è andato. Chi ha confermato le aspettative, chi è andato oltre, chi ha fallito clamorosamente e chi poteva fare di più. CalcioWeb ha così deciso di dilettarsi in pagelloni, Top e Flop 11. Serie A, i migliori della stagione: la Top 11 di CalcioWeb, Sirigu garanzia Finale al ...

Serie A - i migliori della stagione : la Top 11 di CalcioWeb - Sirigu garanzia : 1/14 ...

Calcio - Serie B 2019 : Pescara-Verona 0-1. Gli scaligeri sfideranno il Cittadella per la promozione in A : Clamoroso a Pescara: il Verona si impone per 0-1 nella semifinale di ritorno dei play-off promozione della Serie B di Calcio e, in virtù dello 0-0 della gara d’andata, si qualifica alla finale, dove si giocherà un posto nel massimo campionato italiano con il Cittadella, che ieri, contro ogni pronostico, aveva eliminato il Benevento. A decidere questa sera una rete su rigore di Di Carmine al minuto 73. Tabellino Pescara-Verona ...