Brindisi | lavoratori sospesi occupano il Monumento al Marinaio | minacciano gesti estremi

Blastingnews

(Di lunedì 3 giugno 2019) Da oggi pomeriggio alle 18 si stanno vivendo momenti di tensione al quartiere Casale di, e precisamente alald'Italia, uno dei simboli del capoluogo di provincia adriatico. Infatti, un gruppo di 13è riuscito a scavalcare il cancello di protezione, e a salire su uno dei torrioni che circondano lo storico edificio, inaugurato nel 1933 per ricordare le vittime in mare della prima guerra mondiale. Secondo quanto riporta la stampa locale iche hanno minacciato il suicidio sono dipendenti, con precedenti penali a carico, della ditta Ecotecnica che si occupa di nettezza urbana. In base ad una legge legata al controllo delle infiltrazioni mafiose nelle aziende, sabato scorso la ditta ha stilato, grazie ad un organismo di vigilanza, l'elenco dei dipendenti che hanno avuto problemi con la giustizia. Da precisare, per dovere di cronaca e ...

brindisilibera : New post (BRINDISI.Cobas:13 lavoratori della Ecotecnica sospesi dal lavoro e che saranno sicuramente licenziati han… - alfragrant : RT @CislTaBr: #Ust @CastellucciAnto Adesione unanime lavoratori #Taranto e #Brindisi del settore creditizio e finanziario #ABI a bozza di #… - brindisilibera : New post (Crack “Mercatone Uno” in Question time alla Camera, Gemmato (Fdi): “Anche la politica senta la responsabi… -