Bologna | 3 infermieri licenziati perché dormivano | “Non è vero | guardavamo le notizie”

fanpage

(Di lunedì 3 giugno 2019) Per lunghi minuti nessuno ha risposto alle chiamate dei pazienti tanto che alcuni hanno chiamato il centralino dell'ospedale. I tre si difendono: "Non abbiamo sentito le chiamate,le notizie". "L'Asl ribatte: "È revista una sorveglianza attiva, per vedere come stanno i degenti, e non solo a chiamata".

dosumma : RT @infermieritali2: 3 Infermieri licenziati a Bologna, l'accusa: 'Dormivano in corsia' - infermieritali2 : 3 Infermieri licenziati a Bologna, l'accusa: 'Dormivano in corsia' - Bibliobianchibo : RT @opibologna: Il tempo di relazione è tempo di cura. A Bologna la presentazione del nuovo Codice Deontologico. -