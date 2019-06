TelevideoRai101 : Bocciata richiesta detenzione Assange - Snoopy16466 : RT @TgLa7: #Wikileaks: bocciata in #Svezia richiesta detenzione per stupro - McLarenBlogF1 : #Wikileaks, bocciata in Svezia richiesta detenzione Assange per stupro -

Un tribunale svedese ha rigettato ladi carcerazione per Juliannel processo per stupro. Lo riferisce il media svedese The Local spiegando che il pubblico ministero non richiederà immediatamente la sua estradizione dalla Gran Bretagna. A metà maggio il procuratore incaricato dell'inchiesta aveva annunciato la riapertura delle indagini contro il fondatore di Wikileaks, dopo il suo arresto a Londra.ha sempre respinto le accuse di violenza.(Di lunedì 3 giugno 2019)