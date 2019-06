Blastingnews

(Di lunedì 3 giugno 2019) Lunedì 10 giugno inizierà su Canale 5, la nuova fiction turca con protagonista Ozge Gurel, già vista in Cherry Season. Nelle puntate in onda dal 10 al 14 giugno, Nazli inizierà a lavorare per Ferit mentre la vita del piccolosarà sconvolta da un tragico avvenimento.: Nazli conoscee Ferit Le anticipazioni di, riguardanti le puntate in onda lasu Canale 5, svelano che Nazli sarà una giovane cuoca, che ambisce ad aprire un ristorante giapponese. Purtroppo la giovane dovrà rimandare il suo sogno in quanto sta attraversando una grave crisi economica. A questo punto, accetterà di lavorare presso un giovane e facoltoso manager fissato dell'ordine, come cuoca personale. Poi sarà assunta come collaboratrice domestica, dove farà la conoscenza di, un bambino, nipote del suo datore di lavoro. Ma ecco che finalmente la ...

berta95italy : Bitter Sweet, spoiler prossima settimana: Bulut rimane orfano - TakeaSmile____ : Pubblicità Bitter sweet la ragazza dice 'arrogante' Me: E SONO UN #ARROGANTE E NON MI IMPORTA SE NON SEI PIÙ DALL… -