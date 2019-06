Atletica paralimpica | a Grosseto | le foto di Marco Mantovani raccontano emozioni e storie

Atletica paralimpica : a Roma il secondo raduno preparatorio per i mondiali : Si è conclusa ieri la sessione tecnica, nonché fase prepatoria ai prossimi mondiali di novembre che si disputeranno a Dubai, per gli atleti di Atletica Paralimpica Fispes (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali). L'evento, svoltosi da venerdì 12 a domenica 14 aprile al Centro di Preparazione Paralimpica "Tre Fontane", a Roma, ha coinvolto, in questo secondo raduno, gli atleti dei settori velocità, lanci e salti. Per la sezione ...