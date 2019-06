Atletica | il Tribunale svizzero “libera” Caster Semenya La sudafricana può tornare a

oasport

(Di lunedì 3 giugno 2019)è libera dia correre senza doversi sottoporre ad alcun trattamento per diminuire i livelli di testosterone nel proprio corpo. Ilfederaleha sospeso in maniera temporanea la norma sugli atleti intersex, che era stata introdotta dalla Iaaf l’8 maggio scorso. La norma prevedeva che tutti coloro che producono alti livelli di testosterone naturalmente, avrebbero dovuto sottoporsi ad alcune cure ormonali per abbassarne il livello. In questo modo, come detto in precedenza, l’atletaè libera di correre già dalle prossime competizioni. Una vittoria sicuramente per, che aveva visto respingere il suo ricorso dal Tas ad inizio maggio. La due volte campionessa olimpica ha espresso subito un suo parere dopo la sentenza odierna: “Spero di poter essere di nuovo in grado di correre libera” E’ intervenuta anche ...

