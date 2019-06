Atletica | Golden Gala Roma 2019 | programma | orari e tv

Atletica – Golden Gala : un nuovo avversario per Tamberi a Roma - in pedana nell’alto anche Protsenko : In pedana anche il 31enne ucraino Andriy Protsenko, che cinque stagioni fa è entrato nell’élite mondiale degli atleti da +2,40 in Diamond League a Losanna Si arricchisce di un altro saltatore da 2,40 la super sfida dell’alto al Golden Gala Pietro Mennea di giovedì 6 giugno allo stadio Olimpico di Roma. Sotto la curva sud che sarà vivacizzata da un’animazione particolare andrà in pedana anche il 31enne ucraino Andriy Protsenko, che cinque ...

Atletica – Filippo Tortu in fiducia dopo Rieti : “grande segnale in vista del Golden Gala” : Filippo Tortu in fiducia dopo la buona prova disputata a Rieti: l’atleta azzurro è pronto per la sfia del Golden Gala di Roma “È un grande segnale in vista dei 200 metri del Golden Gala tra due settimane a Roma, ho tanta voglia di correre all’Olimpico”. Filippo Tortu è un fiume in piena. Stringe mani, abbraccia, firma autografi e non si nega alle richieste di selfie. Il sontuoso 9.97 di Rieti, che sarebbe stato record italiano se non ...

Atletica - Golden Gala Pietro Mennea – Filippo Tortu carico : “sfido i migliori in un Olimpico scatenato” : Filippo Tortu pronto a sfidare i migliori dell’Atletica nel Golden Gala Pietro Mennea: l’azzurro pronto a dare il massimo nel misurarsi con Lyles, Norman e Guliyev Uno stadio Olimpico da accendere per una notte magica. La 39esima edizione del Golden Gala Pietro Mennea del 6 giugno, quarta tappa della IAAF Diamond League, è stata presentata stamattina a Roma, nel Salone d’Onore del CONI, alla presenza del presidente del CONI ...

Atletica - Gianmarco Tamberi traccia la direzione verso il Golden Gala di Roma : “La gara più importante prima dei Mondiali - vi farò divertire” : L’entusiasmo per l’avvicinarsi del Golden Gala di Roma, quarta tappa della IAAF Diamond League 2019 in programma giovedì 6 giugno, continua a crescere e uno degli uomini più attesi sarà sicuramente Gianmarco Tamberi (Fiamme Gialle). Il fuoriclasse azzurro, reduce dal titolo europeo indoor di Glasgow nel salto in alto, ha parlato attraverso il sito ufficiale della FIDAL dopo aver chiuso un periodo di allenamento a Cipro durato ben tre ...