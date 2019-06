Atletica | Caster Semenya può tornare a gareggiare | un tribunale svizzero sospende la

Atletica : Caster Semenya non smette di lottare e ricorre alla Corte Suprema federale della Svizzera : Sembra non finire mai la battaglia tra Caster Semenya e la IAAF. L’atleta sudafricana, infatti, ha deciso di presentare un ulteriore ricorso, dopo quello perso al TAS di Losanna contro la Federazione internazionale del suo sport, al fine di non essere obbligata a ricorrere a cure per diminuire i livelli di ormoni di androgeni per poter continuare a gareggiare. Questa volta, la due volte campionessa olimpica e i suoi avvocati si rivolgono ...