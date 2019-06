Atletica | Ayomide Folorunso timbra il minimo per i Mondiali | 55 56 sui 400 ostacoli

oasport

(Di lunedì 3 giugno 2019)ha conquistato ilper i2019 dileggera che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 27 settembre al 6 ottobre. L’azzurra ha corso i 400 metricol tempo di 55.56 in quel di Imola e ha così superato lo standard richiesto per poter partecipare alla rassegna iridata. In occasione della seconda prova regionale dei Campionati di Società, la portacolori del Cus Parma ha firmato la quinta prestazione della carriera a quattro decimi dal suo personale (55.16) e ora si lancia con grande ottimismo verso il Golden Gala di Roma: giovedì affronterà la Campionessa Olimpica Dalilah Muhammad, la Campionessa del Mondo Kori Carter, la Campionessa d’Europa Lea Sprunger. Queste le dichiarazioni che la 22enne, reduce dal terzo posto con la staffetta alle World Relays di Yokohama, ha rilasciato ai microfoni della Fidal: “Sono contenta, è un tempo ...

zazoomblog : Atletica Ayomide Folorunso brilla a Imola: l’azzurra centra il pass per i Mondiali di Doha nei 400 HS - #Atletica… - sportface2016 : #Atletica, Ayomide #Folorunso esordisce alla grande a Imola e vola ai Mondiali di Doha -