Atalanta | la promessa di Antonio Percassi fa sognare i tifosi | un mercato stellare?

liberoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2019) «Chiaramente e senza esitazioni il nostro pensiero adesso è allestire una squadra competitiva, una rosa all' altezza del compito in campionato e in Champions». Lo ha detto il presidente dell', in merito al prossimodurante la "camminata nerazzurra". «Lazzari e il po

FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Atalanta, la promessa di Zapata: 'Voglio restare' - infoitsport : Atalanta, colpi estivi: la promessa di Percassi - calciomercatoit : ?? #Atalanta - #Percassi ha fatto una promessa ai propri tifosi in vista della #ChampionsLeague ??#CMITmercato -