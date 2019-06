Artifact | l' ex sviluppatore Richard Garfield spiega i motivi dell' insuccesso del titolo

eurogamer

(Di lunedì 3 giugno 2019) Come ormai sappiamo da qualche tempo,, il gioco di carte collezionabili sviluppato da Valve, non ha avuto il successo sperato. Il numero di giocatori è calato drasticamente da quando ilè stato pubblicato sul mercato.Durante un'intervista a Rock Paper Shotgun,, exdihato cosa, secondo lui, sia andato storto. I principali reclami verso il gioco di carte collezionabili riguardavano la quantità di denaro necessaria per acquistare uno dei pacchetti più potenti del gioco che superava addirittura il costo del gioco stesso."Dal mio punto di vista c'erano tre problemi principali: il moe microtransazioni è stato sviluppato male, non c'erano abbastanza contenuti che permettevano al giocatore di proseguire nel gioco senza dover per forza di cose acquistare pacchetti e per ultimo, le recensioni che i giocatori hanno lasciato ...

