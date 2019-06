Apple schernisce per l’ennesima volta Google sulla distribuzione di Android

tuttoandroid

(Di lunedì 3 giugno 2019) È ormai un appuntamento ricorrente quello in cuiad ogni WWDC assesta il colpo suin merito all’esiguo tasso di aggiornamento di. In occasione del lancio di iOS 13, la major release del sistema operativo mobile made in Cupertino annunciata oggi, Tim Cook si è soffermato a confrontare gli impatti di iOS … L'articoloper l’ennesimadiproviene da Tutto