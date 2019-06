Appello degli scienziati sul clima | rischi per la salute degli europei

Appello degli oncologi per Fondo farmaci innovativi - il ministro Grillo lo rinnoverà : Finora ha permesso a migliaia di malati oncologici italiani di ottenere le terapie più innovative in tempi celeri. È stato una garanzia di acceso a cure e farmaci dai costi altrimenti elevatissimi. Ora, però, il Fondo triennale di 500 mln di euro per i farmaci oncologici innovativi è in scadenza a fine 2019, e se non sarà rinnovato saranno presto a...

"Chiedo asilo" 40 anni dopo - Appello degli ex scolari al maestro Roberto Benigni : Il film di Ferreri fu girato nel 1979 in una materna di Bologna, la classe invita l'attore toscano alla ricorrenza

Centenario associazione nazionale degli Alpini - TgCom24 indossa il cAppello nel logo : A Milano il fine settimana che si sta per concludere è stato movimentato dall'ondata delle penne nere. La città lombarda ha ospitato da venerdì 10 a oggi domenica 12 maggio, l’annuale adunata degli Alpini. Un'edizione che cade in un anno speciale, infatti il 2019 segna il Centenario dalla nascita dell'associazione nazionale degli Alpini.Giornali ma soprattutto telegiornali hanno dedicato servizi per raccontare l'importante avvenimento e ...

Scuola - Appello degli studiosi al premier Conte : “Eliminare la storia sarà un suicidio collettivo” : Nel giorno in cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato, durante la visita al suo ex liceo classico di Foggia, della Scuola come di ‘un pilastro’ senza il quale non c’è futuro, gli studiosi rivolgono un appello al governo: non dimenticare l’importanza dell’insegnamento della storia. “Siamo molto preoccupati in merito alle proposte nefaste di abolire o ridurre lo studio di questa materia a ...

L’Appello degli ambientalisti : sgravi fiscali anche ai mecenati che salvano la natura : Dal miliardo di euro raccolto in pochi giorni per il restauro della cattedrale di Notre Dame ancora siamo lontani. Ma anche la grande bellezza italica può contare sulla protezione (e il sostegno economico) di un vero esercito di angeli custodi. Miliardari che guidano colossi economici multinazionali, ma anche piccoli imprenditori che mettono a disp...

Appello degli intellettuali a Macron : non emarginate la lingua italiana : Tra l'altro la condotta del governo francese è in controtendenza rispetto al resto del mondo. «Mi risulta - osserva Canfora - che negli Stati Uniti l'interesse per la cultura italiana è in forte ...