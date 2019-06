Anziano morto in casa a Cagliari | si indaga per omicidio

Anziano trovato morto : bruciato vivo : 22.38 Cosparso di alcol e dato alle fiamme. Sarebbe stato assassinato così l'Anziano trovato morto nella sua abitazione di Collepasso (Lecce). Antonio Leo, insegnante in pensione, sarebbe morto in seguito alle ustioni riportate. L'omicidio sarebbe avvenuto nel bagno di casa. Ascoltato in caserma il figlio della vittima, un uomo di mezza età titolare di un'agenzia immobiliare ubicata nella stessa palazzina. Sarebbe stato lui a chiamare i ...

Anziano trovato morto nelle campagne del Vesuviano - c?è la svolta : indagato un 30enne : C?è una svolta nel giallo sulla morte di Luigi Vassallo, il 71enne trovato nelle campagne di Terzigno. Un trentenne di origine cingalese è indagato dai carabinieri, con...

Trattore si ribalta - morto Anziano 87 anni : Incidente mortale sul lavoro oggi pomeriggio nei pressi del Castello di Inici, in territorio di Castellammare del Golfo. La vittima si chiamava Giuseppe Ficalora, 87 anni. L'anziano era alla guida del suo Trattore quando, per cause ancora non chiare, il pesante mezzo agricolo si e' ribaltato. Per estrarre Ficaloro e' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Alcamo. Inutile l'intervento dell'elisoccorso, quando l'eliambulanza ha ...

Puglia - Anziano morto dopo rapporto con una squillo : lei vuole 30 euro dai carabinieri : Un anziano dell'età di 76 anni proveniente da Casamassima è morto presso le campagne di Sovareto, una piccola frazione del comune di Terlizzi, in Puglia. La vicenda è accaduta nella mattinata di ieri 2 maggio. Il signore si era appartato in una campagna con una squillo per avere un rapporto intimo con lei. Purtroppo però, un malore lo ha colpito all'improvviso e l'uomo è deceduto nonostante l'arrivo quasi immediato dei soccorsi sul posto. La ...

Ragusa - Anziano morto in via Rumor : identificato : È stato identificato l’anziano che nel pomeriggio del 26 scorso è deceduto a seguito di un malore, nei pressi di via Rumor a Ragusa. E' un 84enne.

Manduria - le vessazioni condivise in chat : nei video schiaffi - calci - furti e risate. Così i ragazzi bullizzavano l’Anziano morto : “Che hai fattu allu pacciu! Come lo hanno combinato!”. Un gruppo Whatsapp, un fiume di messaggi e video, è l’archivio delle violenze subite da Antonio Cosimo Stano. È lui “lu pacciu” di Manduria, come lo chiamavano, l’uomo di 66 anni morto tre giorni fa in ospedale dopo essere stato trovato dagli agenti di polizia il 6 aprile scorso solo in casa e in condizioni disperate. Sono indagati 14 giovani, 12 minorenni ...

Anziano trovato morto nel catanese - fermata la figlia : Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato all'interno di un appartamento di via Catanzaro, a Paternò in provincia di Catania.

Anziano morto - 'archiviare infermiere' : ANSA, - BOLOGNA, 19 APR - Il pm Antonello Gustapane ha chiesto l'archiviazione delle accuse di concorso in omicidio e tentato omicidio per l'infermiere 57enne amico di Francesco Masetti, figlio di ...

