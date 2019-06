Blastingnews

(Di lunedì 3 giugno 2019)Laguna, la nuova protagonista de Il, come molti personaggi femminili della soap che nelle varie stagioni si sono susseguite, sta sopportando persecuzioni e subendo le angherie della sua rivale in amore., che ha sposato Isaac ingannandolo, verrà ben presto smascherata. La perfida biondina non avendo più ormai nulla da perdere, pur essendo lei l'adultera, accuserà la poveradi questo reato. Isaac scopre che non era il padre del bambino che aspettavaDopo molte angherie e sopraffazioni, la protagonista de Ile il suo grande amore Isaac, si riuniranno e potranno amarsi. Infatti, dopo aver creduto che la maestra fosse responsabile dell'aborto della moglie, il falegname scoprirà tutte le macchinazioni della perfida biondina. Come tutti i telespettatori hanno ben capito da tempo, il bambino che portava in grembo la giovane non era di ...

CasileFran : Anticipazioni de Il segreto: Antolina, per sfuggire all'accusa di adulterio, incolpa Elsa - infoitcultura : Il Segreto, anticipazioni puntata 13 aprile: Severo ed Isaac in rovina! - infoitcultura : 'Il segreto', le anticipazioni: senza via di scampo -