Anticipazioni Beautiful Trama Puntate 10-16 giugno 2019 | E’ Battaglia Legale tra Katie e

(Di lunedì 3 giugno 2019)da lunedì 10 a domenica 16: Bill minacciaquando gli presenta i documenti per l’affidamento di Will!: Thorne sprona Carter a preparare i documenti per la custodia esclusiva di Will! L’uomo, poi, promette adi amarla e sostenerla sempre! Will dimostra di avere paura di Bill che non esita a minacciare la ex! Hope ha un malore legato alla gravidanza! Delusioni, minacce, problematiche famigliari, gelosie… è quanto traspare dallesulladellein onda da lunedì 10 a domenica 16. Sappiamo che Thorne inviterà Carter a preparare i documenti per l’affido eslcusivo di Will. Bill, intanto, venuto a conoscenza delle intenzioni della ex moglie e del Forrester, non esiterà ad andare in escandescenza. Will, intanto, dimostrerà di temere il papà ...

