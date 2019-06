Andy Ruiz | chi è il nuovo re della boxe

gqitalia

(Di lunedì 3 giugno 2019)jr. è ilcampione del mondo dei pesi massimi. Si è preso in un colpo solo le corone Ibf, Ibo, Wba e Wbo detenute dal britannico Anthony Joshua sconfitto per k.o.t. alla settima ripresa al Madison Square Garden, ribalta nella notte di sabato 1° giugno per una delle memorabili storie che solo il ring sa raccontare. L'esito inaspettato del match ha suscitato clamore. Contro tutti i pronostici, il 29enne messicano-americano nato a Imperial Valley, California, figlio di immigrati, ha conquistato i titoli dei massimi in un combattimento duro, intenso, con veloci scambi molto pesanti, mettendo al tappeto più volte (due nel terzo round, e altre due nel settimo) Joshua dopo aver subito lui stesso un knock down alla terza. Doti di incassatore e di picchiatore sotto gli occhi di pubblico e commentatori finché l'arbitro non ha decretato che il britannico, atterrato alla settima ...

