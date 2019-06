Anche Samsung Galaxy S10e si veste di Rosso Cardinale

La nuova data di lancio di Samsung Galaxy Fold è un mistero - neAnche giugno sembra il mese giusto : Samsung Galaxy Fold non ha ancora una nuova data di lancio: neanche a giugno lo conosceremo nella sua forma corretta e migliorata. L'articolo La nuova data di lancio di Samsung Galaxy Fold è un mistero, neanche giugno sembra il mese giusto proviene da TuttoAndroid.

Ecco Anche il Samsung Galaxy Fit - il grande assente che mancava : Vi stavate giusto chiedendo che fine avesse fatto il Samsung Galaxy Fit? Oggi siamo qui pronti per darvene notizia, essendo mancato dalla scena per motivi finora imprecisati. Il fitness tracker era stato presentato al MWC 2019 di Barcellona insieme ai Galaxy S10, ed agli altri dispositivi suoi pari, il Galaxy Watch Active ed il Galaxy Fit e, di cui più nel dettaglio vi avevamo parlato in questo articolo dedicato. A differenza degli altri due ...

Segnalata Anche in Italia la patch XXS4DSE1 per Samsung Galaxy S8 : le prime informazioni : Come si poteva facilmente prevedere, stanno arrivando anche in Italia oggi 21 maggio le prime segnalazioni da parte dei possessori di un Samsung Galaxy S8. Mi riferisco, come avrete intuito, all'aggiornamento riguardante proprio il mese in corso, con una nuovissima versione del firmware che va a sostituirsi a quella menzionata fino a ieri (anche sulle nostre pagine) in giro per l'Europa. Partendo da questi presupposti, è facile immaginare che al ...

Dite addio ai 64 GB sui Samsung di fascia alta : Anche coi tablet si partirà da 128 GB : Il prossimo tablet Android di fascia alta di Samsung partirà direttamente da 128 GB di memoria interna, come gli smartphone: si tratterà di Samsung Galaxy Tab S5?

Anche Samsung vuole lanciare la sua criptovaluta : (Foto: Getty Images) Non è certo una novità che il mondo delle criptovalute rappresenti uno degli ambiti finanziari ed economici di maggiore ricerca. Lo sanno bene tutte le grandi aziende tecnologiche che si stanno dedicando alla ricerca e allo sviluppo di sistemi di scambio di denaro elettronico, come mostra il recente caso di Facebook. Ma a voler entrare in questa schiera adesso c’è Anche il colosso sudcoreano Samsung. Secondo quanto riporta ...

Samsung Volley Cup : Conegliano vince Anche gara-2 - Novara spalle al muro : Igor Gorgonzola Novara sconfitta in gara-2 della Finale Scudetto della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile dall’Imoco Volley Conegliano L’Imoco Volley Conegliano conquista anche gara-2 della Finale Scudetto della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile e si porta a un solo successo dal terzo titolo tricolore. In un PalaVerde tutto esaurito, meraviglioso per colori e tifo incessante, le pantere di Daniele Santarelli ...

Windows 10 supporta lo screen mirroring Anche su OnePlus 6/6T - Samsung Galaxy S10 - Galaxy Note 8 e Note 9 : Microsoft ha esteso la funzionalità di screen mirroring, aggiungendo il supporto a OnePlus 6/6T, Samsung Galaxy S10, Note 8 e Note 9.

Samsung sta brevettando uno smartphone con un display continuo che copre Anche la parte superiore e posteriore : Recentemente Samsung ha ottenuto l'approvazione del brevetto per un display continuo che copre la parte anteriore e si ripiega intorno alla parte superiore e alla parte posteriore dello smartphone. Questo concept renderebbe alcune applicazioni interessanti, come lasciare che i soggetti vedano come appaiono prima di essere fotografati e mettersi in posa oppure mostrare traduzioni dal vivo sul display posteriore. L'articolo Samsung sta ...

Il concorso WinDay prosegue Anche oggi : in palio Anche 10 Samsung Galaxy S10 : Il concorso WinDay prosegue anche oggi 24 aprile 2019: in palio 10 smartphone Samsung Galaxy S10, 10 monopattini elettrici e 10 biciclette pieghevoli

La nuova app NiceLock porta le funzionalità di Samsung Good Lock Anche in Europa : Nice Lock porta le funzioni di Samsung Good Lock anche nelle regioni in cui normalmente non è disponibile, come qui in Europa.

Samsung Galaxy Note 10 : 4 modelli previsti al lancio. Anche con 5G : A ridosso del MWC 2019 di Barcellona, Samsung Electronics ha svelato al mondo la nuova linea di smartphone top di gamma Galaxy S10. Rispetto al passato, però, quest’anno la decisione del produttore sudcoreano è stata quella di offrire una maggiore scelta ai consumatori, realizzando quattro diversi modelli del suo top di gamma. Dalla versione più contenuta chiamata Galaxy S10e, ai due modelli di punta Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus ...

Due varianti 5G per Samsung Galaxy Note 10? Probabile - e Anche un jack per OnePlus 7 : Samsung Galaxy Note 10 dovrebbe arrivare sul mercato in due varianti, ciascuna con la relativa versione 5G. Per OnePlus 7 si prospetta invece un gradito ritorno.