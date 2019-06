Amici | Giordana Angi e il dramma dell' anoressia | il racconto della madre | gli anni più

Giordana Angi - dopo Amici : «Le maschere che non ho più» : Giordana AngiGiordana AngiGiordana AngiGiordana AngiGiordana AngiHa lo sguardo fisso su una tazzina di caffè che si ostina a non bere, si accarezza i capelli sfiorando il tatuaggio con su scritto «Loved» che ha alla base del collo e dondola le gambe in maniera dolce, come una bambina sull’altalena. Alla sua prima intervista dopo Amici, la scuola di Maria De Filippi dove è rimasta per sette mesi classificandosi seconda, Giordana Angi si ...

Amici - il dramma di Giordana raccontato dalla mamma : “Un incubo a occhi aperti” : Giordana Angi non ha avuto una vita all’insegna della tranquillità. In alcuni periodi, ha dovuto lottare duramente per non lasciarsi andare: tutto è partito dalla separazione dei genitori; un avvenimento, questo, che le ha lasciato delle ferite profonde. La cantante di Amici 18 ha dovuto sconfiggere anche alcuni disturbi alimentari, come ha fatto sapere sua madre a DiPiù Tv. Non è stato per niente facile, per lei, accettare la decisione del ...

Amici - la madre di Giordana Angi : "Aveva 16 anni - accadde qualcosa di grave". Il dramma che la ha stravolta : Si chiariscono un po' di cose sul passato di Giordana Angi, la protagonista di Amici di Maria De Filippi, il talent che ha concluso la sua stagione di immenso successo su Canale 5. A parlare è stata la madre di Giordana, fari puntati sul rapporto della figlia col padre, che si è complicato quando lu

Giordana Angi - grande traguardo dopo Amici : “Siete pazzi!” : Giordana dopo Amici: un successo travolgente che lascia senza parole Giordana Angi vola altissimo dopo Amici 2019! Ha cominciato a segnare già il suo primo successo: i biglietti per il suo tour stanno andando a ruba. Non si sarebbe aspetta nulla del genere: su Instagram, infatti, ha manifestato tutta la sua sorpresa scrivendo un messaggio […] L'articolo Giordana Angi, grande traguardo dopo Amici: “Siete pazzi!” proviene da ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Giordana Angi dopo il 2° posto ad Amici di Maria De Filippi : Arrivano i concerti di Giordana Angi dopo la finale di Amici di Maria De Filippi, con la prima data in programma all'Alcatraz di Milano e, a seguire, quella all'Atlantico di Roma dell'11 ottobre. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti canali di vendita abilitati. La consegna è garantita secondo le modalità abituali, quindi con corriere espresso, ritiro sul luogo dell'evento o con modalità per la stampa da casa che consente di ...

Giordana Angi - la confessione dopo la finale : “Amici è stato vita - ho paura” : Amici 2019, le parole di Giordana dopo la finalissima Le soddisfazioni per Giordana Angi ad Amici 2019 sono state tantissime perché la cantante ha vinto il premio della critica dal valore di 50mila euro, ed è riuscita anche a imporsi con dei pezzi davvero belli: pensate soltanto ai brani Casa, Chiedo di non chiedere e Ti ho […] L'articolo Giordana Angi, la confessione dopo la finale: “Amici è stato vita, ho paura” proviene da ...

Alberto trionfa ad Amici - seconda Giordana Angi : la puntata finale : Ieri, sabato 25 maggio è andata in onda la finalissima di Amici 18. Vincenzo Primo è stato il primo ad essere stato eliminato ed a seguirlo è stato Rafael Quenedit, trionfatore della categoria danza. I due concorrenti che si sono giocati la vittoria sono stati i cantanti Giordana Angi ed Alberto Urso. A spuntarla è stato proprio quest'ultimo che è riuscito ad emozionare il pubblico e la commissione dei professiori. Una finale che non ha risevato ...

Ultima puntata Amici - Giordana vola in finalissima : la confessione di Loredana Bertè : Amici Ultima puntata, parole stupende per Giordana Angi e complimenti inaspettati Una bellissima puntata, l’Ultima di Amici 2019, con parole stupende nei confronti di Giordana Angi che può dirsi davvero soddisfatta per il percorso che ha fatto nel talent show più apprezzato d’Italia. La cantautrice ha dato il meglio di sé in tutte le esibizioni […] L'articolo Ultima puntata Amici, Giordana vola in finalissima: la confessione di ...