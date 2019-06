Ambiente | Costa | “La mobilità ciclabile promuove l’economia che crea posti lavoro”

meteoweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2019) “La bicicletta è un mezzo di trasporto sostenibile ed economico che oltre a far bene alla salute e all’è capace di dare slancio e prospettiva di sviluppo a una variegata filiera delche ruota attorno al mondo delle due ruote”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Sergio, nella giornata mondiale della bicicletta voluta dalle Nazioni Unite perre le due ruote come mezzo di trasporto e per il tempo libero. “Per il ministero dell’e per questo governo la promozione delledolce è fondamentale. Non penso solo ai 361 milioni di euro sbloccati dal Mit per 10 progetti di ciclovie (tra i quali la ciclovia Venezia Torino e il Grab di Roma), ma anche al bando che abbiamo aperto per le città sopra ai 50mila abitanti per finanziare lacon stanziati 10 milioni per interventi sulla ciclabilità, 3,5 per la ...

