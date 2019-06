Albano | tenta di rapire bambina per violentarla Nonna urla e folla blocca 40enne

Tenta di rapire bimba di 9 anni ad Albano per violentarla. La nonna urla e la folla blocca il 40enne : Ubriaco ha puntato una bambina di 9 anni in bicicletta, l'ha strattonata e fatta cadere, le si è buttato sopra blocca ndola fino a che le urla della nonna l'hanno distratto ed è...

Tenta di rapire una bimba di 9 anni ad Albano. Messo in fuga dai presenti : Ha Tentato di rapire una bimba di 9 anni che era in compagnia della nonna ad Albano, ai Castelli Romani, ma è stato bloccato dai passanti e denunciato dalla polizia. L’episodio è accaduto sabato. La bimba di 9 anni mentre percorreva via Gaetano Donizetti in compagnia della nonna è stata avvicinata da un italiano di 44 anni con precedenti.L’uomo, sotto l’effetto di stupefacenti, ha strattonato ...