ilfogliettone

(Di lunedì 3 giugno 2019) Altorna al pubblico che lo ama di più: quello russo e degliin Russia. Il leone di Cellino San Marco si è esibito in occasione della Festa della Repubblica Italiana davanti alla comunità italiana ariunita al Giardino Botanico della capitale russa; ha proposto alla platea festante un repertorio molto vasto, che spaziava da "Azzurro" al "Va, Pensiero" verdiano, oltre aipiù popolari come "Felicità".Prima di lui l'ambasciatore in Russia Pasquale Terracciano si è rivolto a tutta la comunità italiana ain occasione del 2 giugno, sottolineando come la comunità italiana asia in crescita, non solo quantitativa, ma anche qualitativa.

ilfogliettone : Al Bano canta i suoi successi per gli italiani a Mosca - - Affaritaliani : Al Bano canta i suoi successi per gli italiani a Mosca - SIPARISipari : @ottogattotto @gianpaolag18 Stai sempre a canta '.??.. Hai ragione Gianpy... Al Bano gli fa un baffo ?? -