Adriana Volpe vs Giancarlo Magalli | ‘Basta violenza’ La replica | ‘Nessuno vuol farti del

Giancarlo Magalli contro Adriana Volpe : "Stai serena e andiamo pure in Tribunale. Poi vediamo come finisce" : "Rilassati, Adriana, nessuno vuole farti del male". Comincia così il post di Giancarlo Magalli, pubblicato sul suo profilo Facebook, dedicato ancora una volta allo scontro, che va avanti da un anno con la sua collega de I Fatti Vostri, Adriana Volpe. Allegando l'immagine di una volpina con un cuore

Giancarlo Magalli spara alla Volpe - ultima provocazione contro Adriana. Qui viene giù la Rai (e la tv) : Sembra un titolo acchiappaclick, ma è ciò che è realmente avvenuto nel corso della seconda puntata di CCN (Comedy Central News) il programma condotto da Saverio Raimondo in onda domani venerdì 31 maggio alle 23.00 su Comedy Central (Sky al canale 128). Nel corso dell’intervista a Giancarlo Magalli v

Adriana Volpe e la battaglia legale con Magalli : dalla Rai ‘mi hanno lasciata sola’ : “Ho portato avanti con fatica e convinzione le querele per tutelare me stessa e la mia famiglia. Sono sposata e ho una figlia di sette anni”: chi parla è Adriana Volpe, che racconta della sua querelle con Giancarlo Magalli dalle pagine del quotidiano Repubblica. “Ho voluto denunciare anche per le donne che non hanno il coraggio di farlo, perché la prima cosa nella vita è il rispetto” – prosegue la Volpe. Giancarlo Magalli è ...

Giancarlo Magalli trascinato in tribunale da Adriana Volpe con l'accusa di diffamazione : Il 15 luglio (data ancora da confermare) il conduttore televisivo Giancarlo Magalli dovrà presentarsi al tribunale di Milano per rispondere di un'accusa di diffamazione aggravata nei confronti di Adriana Volpe. La presentatrice trentina, raggiunta dal quotidiano "Repubblica", ha spiegato che i procedimenti intentanti contro il volto noto de "I Fatti Vostri" sono due: uno a Roma, relativo alle parole scritte da Magalli sui social network, l'altro ...

Adriana Volpe attacca la Rai sul caso Magalli : “Mi hanno lasciata sola e mandato una lettera di richiamo” : Adriana Volpe attacca la Rai il giorno dopo il rinvio a giudizio del Tribunale di Milano di Giancarlo Magalli. Il conduttore è accusato di diffamazione per le frasi che ha rivolto alla collega negli ultimi due anni, come “Rompipalle” oppure “Non parlo con le bestie”. Parole che la Volpe reputa oltraggiose e che costringeranno Magalli a difendersi nel corso del processo. Ora la conduttrice ha rotto il silenzio sul caso e ...

Adriana Volpe porta in tribunale Giancarlo Magalli : «Puoi sfregiare una donna anche con le parole. La Rai non ha mai voluto prendere posizione». E anticipa la chiusura di Mezzogiorno in famiglia : Adriana Volpe e Giancarlo Magalli Dalla piazza de I Fatti Vostri all’aula di un tribunale. Prosegue la battaglia legale di Adriana Volpe nei confronti di Giancarlo Magalli. Il conduttore televisivo, accusato di diffamazione, dovrà presentarsi in tribunale il prossimo 15 luglio per chiarire la sua posizione. La Volpe, intervistata da Repubblica, ha spiegato perchè ha scelto di adire le vie legali contro il collega. Adriana, in primis, ha ...