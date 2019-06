AC DC | il nuovo album potrebbe contenere solo poche canzoni

Mika torna con nuovo singolo - album e “Revelation Tour” : Il ritorno di Mika alla musica, con il nuovo singolo "Ice Cream" in uscita oggi in tutto il mondo, disponibile in streaming, download e in programmazione radiofonica. Scritto da Mika con Dan Black e prodotto da Mark Crew e Dan Priddy con Dan Black, è il primo singolo estratto dal suo nuovo album che verrà pubblicato da Polydor / Universal Music il 4 ottobre, dal titolo "My Name Is Michael Holbrook". L'eclettico protagonista di una straordinaria ...

Luigi Schiavone : esce oggi il suo nuovo album di inediti : L’album è disponibile a partire da oggi in digital download su tutte le piattaforme streaming e distribuito da self.it in

Bentornato Mika : il nuovo singolo e un album - poi il tour : La canzone 'Ice Cream' in radio e su tutte le piattaforme da venerdì 31 maggio. A ottobre il disco 'My Name Is Michael...

Mika torna in Italia con un nuovo tour e album : Ecco tutto quello che c'è da sapere The post Mika torna in Italia con un nuovo tour e album appeared first on News Mtv Italia.

Bruce Springsteen ha pubblicato il nuovo brano dal suo ultimo album 'Western Stars' : Continua a prendere sempre più forma il nuovo album di Bruce Springsteen: ecco che arriva il terzo estratto da Western Stars. Si intitola Tucson Train e va ad aggiungersi agli altri due singoli Hello Sunshine e There goes my miracle, pubblicati nelle score settimane. L'attesa per l'uscita dell'album sta per finire per tutti i fan del Boss: la data ufficiale di pubblicazione è il 14 giugno. ...Continua a leggere

Il nuovo album di Liam Gallagher è Why me? Why Not. : Il titolo del nuovo album di Liam Gallagher è Why me? Why Not. A qualche ora dagli rumors che si sono rincorsi in merito al ritorno discografico del minore dei fratelli Gallagher, arriva la prima e importante notizia che riguarda il suo prossimo progetto che non ha ancora una data d'uscita. Ciò che è comparso sui social viene quindi confermato da un nuovo post nel quale viene annunciato il titolo della sua nuova fatica discografica senza ...

Ed Sheeran : anche un duetto con Bruno Mars nel nuovo album “No.6 Collaborations Project” : Parola di Ed! The post Ed Sheeran: anche un duetto con Bruno Mars nel nuovo album “No.6 Collaborations Project” appeared first on News Mtv Italia.

Milleanni è il nuovo album dei Nomadi con una versione inediti di Ma noi no di Augusto Daolio : Il nuovo album dei Nomadi è Milleanni. Il disco è già disponibile per i pre-order e sarà immesso sul mercato a cominciare dal 31 maggio, con una tracklist del tutto speciale che comprende anche una versione inedita di Ma noi no cantata da Augusto Daolio. Sono 11 le canzoni che saranno comprese nel nuovo lavoro del gruppo emiliano, tutte legate da un unico filo conduttore che richiama temi di stretta attualità in linea con il periodo che ...

Twerking Queen è il nuovo album di Elettra Lamborghini dopo il multiplatino Pem Pem : Il nuovo album di Elettra Lamborghini è Twerking Queen. Nel bel mezzo della sua esperienza a The Voice of Italy, la ricca ereditiera di Pem Pem annuncia il suo disco di debutto che arriverà il 14 giugno. L'artista bolognese ha quindi mantenuto le promesse e ha ampliato il suo raggio d'azione con un progetto più ampio dopo la conquista del doppio platino per il suo primo singolo. Twerking Queen è già in pre-order e sarà rilasciato in tutte le ...

nuovo album per Miley Cyrus. La cantante provoca su i social : Il 31 maggio è previsto il ritorno sulle scene di Miley Cyrus con un Nuovo album di inediti, la copertina è già cult sui social. La moglie di Liam Hemsworth e regina degli scandali da social network, a distanza di due anni dal suo ultimo LP, torna più prepotente che mai con un Nuovo album di inediti. E ancora una volta il suo profilo Instagram è la piattaforma adatta per pubblicizzare la sua ultima "fatica" discografia. ...

Ex Oasis - nuovo album di Liam Gallagher : E' pronto il nuovo album di Liam Gallagher. A darne notizia e' stato lo stesso ex cantante degli Oasis. Con un tweet, Liam: esordio da solista.

Il nuovo album di Liam Gallagher è pronto - parola dell’ex Oasis : “Ne volete un po’?” : Il nuovo album di Liam Gallagher è pronto, e non parLiamo di un'indiscrezione straripata da qualche tabloid senza fonti o di qualche "amico dell'amico di Liam" che sa quello che dice. La notizia arriva dal diretto interessato, che in un tweet pubblicato nella tarda mattinata di oggi, 25 maggio, ha scritto: «Il mio secondo album è nel sacco. Ne volete un po'?». Il seguito ideale di "As you were" (2017), anticipato da vari dettagli sparsi sul ...

Un concerto di Taylor Swift in Italia nel prossimo tour europeo per il nuovo album? : Il nuovo tour potrebbe portare Taylor Swift in Italia il prossimo anno, o almeno è lecito immaginarlo stando alle intenzioni della popstar. Anche se il nuovo album di inediti della cantautrice non ha ancora un titolo né una data d'uscita, il suo management sta già organizzando la tournée mondiale che la poterà sui maggiori palcoscenici per la promozione del disco. E a quanto pare l'obiettivo è includere paesi non toccati dagli ultimi tour. La ...