A Milano torna il Festival dell’amore

Tish e Alberto dopo Amici : lui torna a casa - lei vola a Milano : Tish e Alberto, news dopo Amici 2019: ecco cos’è successo ai due cantanti una volta terminato il talent show Alberto Urso e Tish non si sono più rivisti dopo la festa ad Amici 2019. Non c’è stato nessun ritorno di fiamma: molti fan hanno sperato fino all’ultimo che ci fosse un importante riavvicinamento, ma […] L'articolo Tish e Alberto dopo Amici: lui torna a casa, lei vola a Milano proviene da Gossip e Tv.

NBA Crossover torna a Milano : dal 31 maggio al 2 giugno spazio agli appassionati di basket : NBA Crossover dal 31 maggio al 2 giugno tornerà a Milano, Buddy Hield dei Sacramento Kings ospite d’onore La National basketball Association (NBA) ospiterà di nuovo l’NBA Crossover a Milano dal 31 maggio al 2 giugno. La mostra culturale dedicata alla “contaminazione” dell’NBA nei diversi ambiti della cultura popolare si svolgerà in Zona Tortona, ingresso gratuito, e vedrà la straordinaria partecipazione della guardia dei Sacramento ...

A settembre torna Milano Green week - al via le iscrizioni per partecipare : Si terrà dal 26 al 29 settembre la seconda edizione di Milano Green week. L’evento all’interno del palinsesto di Yes

La grande boxe torna al PalaLido di Milano : Scardina-Goddi e Patera-Hyland il 28 giugno - match per le cinture : Il PalaLido di Milano tornerà a ospitare un incontro di boxe: l’appuntamento è per venerdì 28 giugno quando Daniele Scardina difenderà il titolo internazionale IBF dei pesi supermedi affrontando Alessandro Goddi e Francesco Patera incrocerà Paul Hyland Jr. per il titolo europeo dei pesi leggeri. L’attuale Allianz Cloud in Piazzale Stuparich è stata ristrutturata completamente e i lavori si sono conclusi un paio di settimane fa, ora è ...

Torna la grande boxe all’Allianz Cloud di Milano : Daniele Scardina difende il titolo internazionale IBF contro Alessandro Goddi : Il 28 giugno Torna la grande boxe all’Allianz Cloud (ex Palalido) di Milano: Daniele Scardina difende il titolo internazionale IBF in un derby tutto italiano contro Alessandro Goddi, Francesco Patera la corona europea dei pesi leggeri contro Paul Hyland Jr, in diretta su DAZN Venerdì 28 giugno alla storica Allianz Cloud (ex Palalido) in Piazzale Stuparich a Milano, con diretta su DAZN, Daniele Scardina difenderà il titolo internazionale ...

Milano torna a fiorire con Orticola 2019 : Il tema di quest'anno: le piante amicheMirabiliaCorsi e WorkshopIl kids cornerL'omaggio a LeonardoOrticola e i museiOrticola per MilanoPao per Orticola ArteInfo utiliPoche altre cose a Milano preannunciano l’arrivo della bella stagione come l’appuntamento con Orticola. L’ormai celebre mostra-mercato dedicata al vivaismo, nata nel 1996 con lo scopo di promuovere il verde cittadino, è diventata negli anni un’occasione imperdibile non solo ...

A Milano si corre per l'ambiente : torna la GAI Economy Run : ' A ll'Economy Run - commenta Luca dal Sillaro , altro Socio Fondatore del GAI Gruppo Acquisto Ibrido - tutti possono partecipare: la gara è volta non solo a fare conoscere meglio il mondo dei ...

Pallavolo – Matteo Piano a Roma con la maglia azzurra : “tornare in Nazionale grazie a Milano è importante” : Il centrale astigiano, Matteo Piano, è a Roma con la maglia azzurra per il primo collegiale in vista della VNL Vocazione azzurra: è quella disposizione d’animo che lega indissolubilmente il centrale della Revivre Axopower Milano Matteo Piano alla maglia della Nazionale italiana di Pallavolo. Dallo scorso 5 maggio fino al 10 il centrale astigiano è impegnato nel primo collegiale a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio ...

Tumori : torna l’Azalea della ricerca Airc - a Milano in piazza 4 giorni : tornano in tutta Italia le Azalee dell’Airc, l’Associazione italiana per la ricerca contro il cancro, che ogni anno in occasione della Festa della mamma organizza la vendita benefica dei fiori alleati della lotta ai Tumori femminili. “Contro il cancro, io ci sono” è il motto della manifestazione in programma lungo la Penisola domenica 12 maggio (per conoscere la piazza più vicina cliccare su Airc.it o chiamare il numero ...

Meteo - il lungo weekend di maltempo invernale è già iniziato : violenta grandinata a Milano - tornado a La Spezia [FOTO e VIDEO] : Meteo – E’ già iniziato il lungo weekend di maltempo invernale: piove su gran parte d’Italia e le temperature sono in netto calo come se fossimo di nuovo in pieno inverno. A Milano s’è verificata una violenta grandinata che ha fatto piombare la colonnina di mercurio ad appena +13°C in pieno giorno, imbiancando vaste aree della città. Al largo di La Spezia un’imponente tromba d’aria ha spaventato gli ...

Borsa Italiana oggi - Milano torna sulla parità. Spread stabile : Seduta in altalena per Borsa Italiana . Milano , apertura -0,01% a 21.707 punti, torna sulla parità a metà seduta dopo un tentativo di rialzo in mattinata: l'indice Ftse Mib di Piazza Affari viaggia ...

Torna Roberto Bolle 'OnDance' - così la danza invaderà Napoli e Milano : OnDance " Accendiamo la danza, la grande festa della danza ideata e voluta dall' "Étoile dei Due Mondi", Roberto Bolle, dopo il grandissimo successo riscosso l'anno scorso, Torna a travolgere Milano ...

Milano - Berlusconi domenica torna a casa : "Pronto a campagna elettorale" : Milano, 2 maggio 2019 - Sta procedendo "in modo ottimale" il decorso post operatorio di Silvio Berlusconi , ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano, dopo l'operazione di martedì per risolvere ...

Jerry Calà torna - il 23 luglio - al teatro Nuovo di Milano con 'Non sono bello... Piaccio! Restyling' - : ... musicista e cantante, che come protagonista al cinema, la vita di Jerry Calà è sempre stata accompagnata da bellissime canzoni che hanno fatto da colonna sonora ai suoi spettacoli cominciando ...