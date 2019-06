HuffPostItalia : A Lina Wertmuller l'Oscar alla carriera - Agenzia_Ansa : A Lina #Wertmuller l'#Oscar alla carriera. 90 anni, è stata prima donna candidata come regista #ANSA - Corriere : A Lina Wertmuller verrà assegnato l’Oscar alla carriera -

"Geena Davis, David Lynch, Wes Studi,. Questi quattro artisti hanno trasformato l'industria del cinema. Quest'anno, li celebriamo". Con questo tweet l'Academy ha annunciato gliche quest' anno vedono il riconoscimento anchegrande regista italiana che "si è distinta in modo straordinario lungo la sua, e per il contributo eccezionale dato al cinema". La, 90anni,è stata la prima donna candidata all'come migliore regista, per il film Pasqualino Settebellezze,nel 1977.(Di lunedì 3 giugno 2019)