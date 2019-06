73 migranti salvati in mare riportati nelle carceri libiche Nuovo sbarco a Lampedusa

Naufragio nel Mediterraneo : 38 migranti salvati - tra cui 9 bimbi. Si cercano dispersi : Un'altra tragedia in mare. Organizzazione internazionale per le migrazioni e la Guardia costiera libica hanno comunicato sui loro profili Twitter l'avvenuto recupero in . are di 38 superstiti, tra cui 9 bambini. Ma ci sarebbero delle vittime. Le operazioni di ricerca e soccorso sarebbero ancora in corso.

migranti - Salvini : ‘Quelli salvati da Marina saranno accolti da 5 Paesi Ue e Vaticano’ : I Migranti a bordo della nave Cigala Fulgosi della Marina militare italiana “saranno accolti in altri cinque Paesi europei e dal Vaticano“. Lo annuncia il ministro dell’Interno Matteo Salvini, sottolineando come nessuna delle persone salvate “sarà a carico degli italiani”. La Marina era intervenuto giovedì scorso nel soccorso di un gommone in avaria al largo delle coste libiche, che aveva a bordo 100 Migranti tra i ...

migranti salvati dalla marina - Viminale : "Sbarcheranno a Genova" : Mauro Indelicato ? Barcone in difficoltà in Libia soccorso da marina La marina smentisce: "Nessun morto a bordo" Il parroco di Lampedusa: "Aprite subito i porti" Gli sciacalli di sinistra danno colpa a SalviniI quasi cento Migranti salvati nelle scorse ore da una nave della marina militare, verranno fatti sbarcare a Genova: a dirlo sono fonti interne al Viminale È una storia che non ...

Matteo Salvini - 200 migranti salvati al largo della Libia : "Chi dice porti aperti li vuole morti" : Il Viminale ha diffuso le immagini sull'operazione della Guardia Costiera di Tripoli, che ha recuperato e salvato 200 clandestini su due barconi in navigazione verso Nord e le coste dell'Italia. "Chi parla di porti aperti aiuta gli scafisti e condanna a morte migliaia di persone - ha commentato il m

Nemmeno la Libia vuole i 65 migranti salvati dalla Sea Watch : La nave dell'ong Sea Watch resta in attesa di comunicazioni su un porto sicuro dove fare sbarcare i 65 migranti (tra cui 7 bambini, alcuni di pochi mesi) salvati ieri a 30 miglia nautiche dalle coste libiche. Dopo avere contattato i paesi competenti – Olanda, Libia, Italia e Malta – l'equipaggio del

Sea Watch - nessuno vuole i 65 migranti salvati : neppure la Libia : La nave umanitaria aveva raccolto i naufraghi nella zona Sar. Ma le motovedette di Tripoli questa mattina le hanno intimato di allontanarsi. Il ministro Salvini, ieri, l'aveva diffidata di avvicinarsi all'Italia

Crotone : 64 migranti salvati dalla Guardia Costiera : accolti a Isola Capo Rizzuto : Alle prime luci dell’alba di ieri, 12 maggio, sessantaquattro migranti tra cui uomini donne e bambini di origine curdo-irachena hanno avuto la possibilità di sbarcare presso il porto di Crotone dopo aver trascorso diverse ore in mare. I migranti sono giunti presso l'area portuale a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera che, a largo della costa calabrese, era giunta in loro soccorso per poterli riportare sulla terraferma date le avverse ...

Crepe sulla linea Salvini. Conte manda i migranti salvati dalla Marina nel porto di Augusta. E arriva la Mar Jonio : La Mare Jonio con 30 migranti a bordo salvati dalle coste della Libia, la “Stromboli” della Marina che trasporta i 36 salvati ieri dalla “Cigala Fulgosi”. Sono due le navi a largo delle coste italiane che chiedono di poter sbarcare. L’emergenza migranti non si ferma con la promessa dei porti chiusi. Matteo Salvini dalle Marche aveva detto: “Io porti non ne do”, ma sia la nave di Mediterranea Saving Human ...

Mare Jonio in acque italiane - Conte dà l’ok allo sbarco dei migranti salvati dalla Marina : La nave umanitaria del gruppo Mediterranea Saving Human ha chiesto all'Italia un porto sicuro in cui sbarcare i trenta migranti soccorsi in Mare tra cui minori e donne incinte. La nave è stata bloccata la largo di Lampedusa dalla Guardia di Finanza che è salita a bordo per un controllo di polizia. Intanto Conte ha dato l'ok allo sbarco dei 36 migranti soccorsi sempre al largo della Libia ma da una nave della Marina militare italiana.Continua a ...

Salvati 36 migranti in mare : Salvini ferma anche la Marina italiana - Conte trova la sponda europea : Un’imbarcazione in difficoltà al largo della Libia. A bordo 36 migranti. Una nave militare che interviene per metterli in salvo. Matteo Salvini che annuncia la chiusura dei porti. Per più di mezza giornata ieri è sembrato di rivedere il film della Diciotti, la nave della Guardia Costiera che nell’agosto scorso era rimasta bloccata con 190 migranti ...

Conte "apre i porti" - ma sbarcano soltanto i migranti salvati dalla Marina : Il premier spegne sul nascere il nuovo scontro sul tema migranti con il Viminale dopo il salvataggio di 36 persone a opera...

migranti - in 29 salvati in acque libiche : 21.04 La Mare Jonio, la nave di Mediterranea Saving Human, ha soccorso 30 Migranti a bordo di un gommone in avaria a 40 miglia dalle coste libiche.La ong ha detto di aver chiesto un porto sicuro al centro di coordinamento italiano. "Porti chiusi" per navi private o dei centri sociali come la Mare Jonio, ha fatto sapere il ministro dell'Interno Salvini. Diverso il caso delle persone soccorse dalla Marina militare,ha precisato Salvini, "che ...

migranti salvati dalla Marina - Salvini : "Non do porti". Conte : "Ue pronta ad accogliere" : Roma, 9 maggio 2019 Questa volta a scatenare le polimeche è stato un salvataggio svolto da una nave della Marina Militare davanti alle coste libiche. Infatti - stando a quanto riferito dalla Marina - ...