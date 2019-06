51 persone sono indagate per il fallimento delle aziende di Marco Marenco

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Eva e Christoph vengono salvati! Ma sono due persone diverse… : Sarà un lieto fine a metà quello con cui terminerà la drammatica storyline del disastro aereo di Eva (Uta Kargel) e Christoph (Dieter Bach). Come sappiamo, negli episodi tedeschi di Tempesta d’amore i due Saalfeld saranno vittime di un incidente aereo e si ritroveranno a lottare insieme per la sopravvivenza. Una lotta da cui usciranno vincitori, anche se con delle ferite profonde… Ecco dunque cosa sta accadendo nelle puntate tedesche di Sturm ...

Venezia - nave da crociera contro battello e banchina. persone cadute in acqua - ci sono feriti : Venezia - Scontro tra una nave da crociera e il lancione turistico Michelangelo questa mattina, 2 giugno, nel canale della Giudecca a Venezia. Danni agli scafi,...

In Russia 79 persone sono state ferite da una forte esplosione in una fabbrica di esplosivi : Almeno 79 persone sono state ferite sabato a causa di un’esplosione in una fabbrica che produce esplosivi a Dzeržinsk, nella Russia europea centro-orientale. L’onda d’urto ha inoltre causato danni in almeno 180 edifici nei pressi dello stabilimento, utilizzato per produrre

Escursioni anche con persone con disabilità mentali e motorie : “Possono essere individuati sentieri - prati e boschi adatti che diventino accessibili” : “Escursioni con persone con disabilità mentali. Accadrà ad esempio in Emilia-Romagna. Descrivere i paesaggi a chi non può vederli. Raccontare i luoghi a chi non può ascoltare. L’Italia è un dono consegnatoci da chi ha lottato per i valori della democrazia. L’Italia è un dono eterno per la sua natura punto di incontro di ere geologiche. E allora ogni giorno abbiamo deciso di raccontare l’Italia a tutti. Ci siamo specializzati anche in questo ...

Almeno quattro persone sono morte nell’esplosione di un’autobomba a Kabul - in Afghanistan : Almeno quattro persone sono morte a causa dell’esplosione di un’autobomba questa mattina a Kabul, in Afghanistan. L’esplosione è avvenuta nella zona orientale della città e ha colpito un convoglio americano: secondo l’esercito statunitense e il ministero dell’Interno afghano, quattro soldati

Studio determina che le persone smemorate sono in realtà più intelligenti della media : Ti dimentichi spesso dove hai lasciato le chiavi? Potresti essere più intelligente della media. Un gruppo di scienziati canadesi giunse alla conclusione che le persone che dimenticano spesso dettagli o piccole… L'articolo Studio determina che le persone smemorate sono in realtà più intelligenti della media proviene da Essere-Informati.it.

Almeno 23 persone sono morte in un incidente stradale in Messico - che ha coinvolto un autobus di pellegrini : Almeno 23 persone sono morte in un incidente stradale in Messico dopo che un autobus che trasportava pellegrini ha colpito un camion e ha preso fuoco. L’incidente è avvenuto nello stato di Veracruz, vicino al comune di Maltrata. I pellegrini

Quattro persone sono morte per la caduta di un elicottero militare in Ucraina : Un elicottero militare di epoca sovietica Mi-8 è caduto ieri in una regione occidentale dell’Ucraina, uccidendo tutti e Quattro i membri dell’equipaggio. Al momento non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente.

Giappone - 16 persone accoltellate in un parco - 8 sono bambini : morta una vittima : Otto bambini accoltellati da un uomo in un parco di Kawasaki. Il bilancio totale dell'aggressione è di una bimba morta e quattordici feriti. I piccoli sarebbero stati colpiti all'esterno della scuola elementare della città a sud di Tokyo. Fermato un uomo armato di due coltelli.Continua a leggere

Almeno 30 persone sono morte nel naufragio di una barca nella Repubblica Democratica del Congo : Almeno 30 persone sono morte nel naufragio di un barca avvenuto sabato nel lago Mai-Ndombe, nella Repubblica Democratica del Congo, vicino alla città di Lokanga. Secondo le autorità a bordo della nave c’erano centinaia di persone, di cui molte risultano disperse, ma non

Ci sono state tre esplosioni a Kathmandu - in Nepal : sono morte quattro persone : Domenica quattro persone sono state uccise e altre sette sono state ferite in tre diverse esplosioni avvenute a Kathmandu, in Nepal. Secondo la polizia Nepalese, i responsabili degli attacchi sarebbero i membri di un gruppo di ex ribelli maoisti che