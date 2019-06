5 curiosità su Kinsey Wolanski | l' intrusa della finale di Champions League

Blastingnews

(Di lunedì 3 giugno 2019)è una modiventata improvvisamente famosa a livello mondiale per la sua 'discutibile' decisione di invadere il campo mentre si disputava ladi Champion'stra gli Spurs del Tottenham ed i Reds del Liverpool. Il regolamento Uefa non consente che le telecamere regalino visibilità quando ci sono invasioni di campo difatti, mentre veniva prontamente placcata, mandavano in onda un tiro a fil di palo di Robertson. Di seguito 5su

apetrazzuolo : CURIOSITA' - Kinsey, un piano quasi perfetto: boom su Instagram, ma ora il profilo è chiuso - lazio_magazine : CURIOSITA' - Kinsey, un piano quasi perfetto: boom su Instagram, ma ora il profilo è chiuso - napolimagazine : CURIOSITA' - Kinsey, un piano quasi perfetto: boom su Instagram, ma ora il profilo è chiuso -