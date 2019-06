Zingaretti contro il governo Salvini | “E’ giunto il momento di dire la verità” VIDEO

Nicola Zingaretti - rischio fascismo : contrordine compagni - stava scherzando : contrordine compagni. Non c' è nessun rischio fascismo, anzi non parliamone più perché così facciamo solo il gioco di Salvini. Intervenendo alla direzione nazionale del Partito democratico, il segretario Nicola Zingaretti fa retromarcia dopo settimane di striscioni sui balconi e di grida d' allarme

Bufala su twitter : “Zingaretti dice di aver protestato contro i russi a Praga - ma aveva 3 anni”. Lui però parla di Afghanistan : In uno dei passaggi dell’ultima puntata di Bersaglio Mobile (La7), Enrico Mentana intervista i leader dei tre principali schieramenti politici. Il primo è proprio il segretario Pd Nicola Zingaretti. In uno dei passaggi si parla di Europa: “la cosa peggiore che può accadere in questa Europa – dice il segretario dem – è che qualcuno la distrugga e lasci le famiglie degli europei da sole in mano ai russi, ai cinesi… io ...

Elezioni europee - sei consiglieri regionali Pd contro l’assessore di Emiliano che vota Lega : “Si dimetta - delusi da Zingaretti” : Nessun passo indietro, nessun mea culpa. Leonardo Di Gioia, assessore regionale all’Agricoltura della squadra di Michele Emiliano, prosegue la sua campagna elettorale in favore del candidato leghista alle europee, Massimo Casanova. E lo fa nel silenzio dello stesso governatore che – almeno pubblicamente – tira dritto. Di Gioia quindi resta dove sta, mentre le polemiche sono montate soprattutto all’indomani della visita del segretario ...

Orfini contro Zingaretti sul caso Umbria : "Vicenda gestita male" : La vicenda di Catiuscia Marini lo ha coinvolto particolarmente perché Matteo Orfini è amico della governatrice umbra, che da sempre fa parte dell’area dem dei Giovani Turchi di cui lui è capo politico. E l’ex presidente del Pd non ha gradito la gestione di Nicola Zingaretti, “una vicenda gestita male dal vertice nazionale del Pd, fin dall’inizio” dice in un’intervista alla ...

Umbria - Zingaretti : “Marini ha votato contro le sue dimissioni? Grave errore politico. Sono deluso e arrabbiato” : “Catiuscia Marini ha sbagliato, ha commesso un Grave errore politico. Sono un po’ deluso e arrabbiato”. Il segretario Pd Nicola Zingaretti, quasi 24 ore dopo il voto in Umbria con cui il Pd (e la stessa presidente) hanno fermato le dimissioni della governatrice indagata, ha preso le distanze dai suoi. “In questi casi si devono valutare le scelte politiche migliori per difendere la propria terra. Il fatto che dopo un mese ...

Paolo Cirino Pomicino - inciucio con il Pd : l'incontro con Zingaretti e l'ombra del M5s : Paolo Cirino Pomicino sta flirtando con il Pd. Avrebbe anche incontrario il segretario dem Nicola Zingaretti per offrirgli il suo sostegno elettorale suo e quello di una squadra di suoi fedelissimi per le prossime elezioni europee. I due avrebbero avuto più di un incontro tra Roma e Napoli. "Sono le

Nicola Zingaretti : "Su Fabio Fazio censura contro la libertà" : “Su Fazio chiamatela come volete. Io la chiamo censura contro la libertà di espressione”. Così il leader Pd Nicola Zingaretti, su Facebook, sulla cancellazione di tre puntate del programma di Fabio Fazio.

Nicola Zingaretti in tv "contro" Montalbano e in difesa di Fazio : "Salvini lo attacca perché è un giornalista libero" : Nicola Zingaretti va a Quarta Repubblica e sfida a distanza il fratello Luca, contemporaneamente in onda con le repliche del Commissario Montalbano.Il segretario del Pd, in campagna elettorale in vista delle elezioni europee del 26 maggio, è protagonista di una lunga intervista con Nicola Porro (che lo aveva già avuto alla prima di Matrix, una settimana fa).prosegui la letturaNicola Zingaretti in tv "contro" Montalbano e in difesa di ...

Non lo abolirei - è una misura contro la povertà! Nicola Zingaretti sul Reddito di cittadinanza : Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, esprime un giudizio a sorpresa sul Reddito di cittadinanza, spiegando che si tratta di una misura che non cancellerebbe: "Io non abolirei il Reddito di cittadinanza. Ma farei anche altre politiche per il lavoro. Il Reddito di cittadinanza può essere corretto ma è una politica contro la povertà. Oggi in Italia mancano politiche per creare lavoro e sviluppo".

Giù le tasse sul lavoro e costo dell'istruzione : così Zingaretti prepara la contromanovra : Una «c ontromanovra » che gli esperti economia del Pd, Piercarlo Padoan in testa, stanno mettendo a punto, studiando le possibili coperture ad hoc: per gettarla sul tavolo in tempo utile per una ...

Luca Zingaretti al Festival di Dogliani. L'incontro con Camilleri - poi Montalbano. L'endorsement per il fratello Nicola : Doveva celebrare i vent'anni di Montalbano , ma quello di Luca Zingaretti al Festival della tv e dei nuovi media di Dogliani è stato un one man show. Mai così disponibile, rilassato, divertito, a ...

Napoli - scontri tra polizia e disoccupati prima dell'incontro con Zingaretti : diversi i feriti - Il video : Teatro Sannazaro, via Chiaia, Napoli. Dentro sta per iniziare un incontro con il segretario Pd Nicola Zingaretti, in vista delle elezioni europee. Fuori un gruppo di manifestanti. disoccupati, che ...

Napoli - scontri tra polizia e disoccupati prima dell’incontro di Zingaretti : quattro feriti : Momenti di forte tensione davanti al teatro Sannazaro di Napoli tra polizia e manifestanti del Movimento disoccupati organizzati “7 novembre”, in presidio in attesa dell’arrivo del segretario Pd Nicola Zingaretti e del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. La tensione, con l’avvicinamento dei manifestanti all’entrata del teatro e le proteste di questi per un presunto strattonamento di uno striscione, è ...