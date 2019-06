YouTube Music si aggiorna alla versione 3 17 e rimuove l’anello rosso dell’abbonamento

TikTok sfida Apple - Spotify e YouTube : avrà il suo streaming di musica : Zhang Yiming, Amministratore Delegato e fondatore di Bytedance Ltd. (foto: Gilles Sabrie/Bloomberg / Getty Images) La società proprietaria di TikTok, la cinese ByteDance, sta sviluppando un servizio a pagamento di musica in streaming con l’intento di sfidare Spotify, Apple Music ma soprattutto YouTube. Come riferisce Bloomberg, ByteDance lancerà la nuova applicazione nell’autunno 2019 in alcuni mercati pilota. La compagnia, che ha già ottenuto i ...

Google Traduttore e YouTube Music si aggiornano e si preparano ad introdurre nuove feature : Il team di Google Traduttore ha rilasciato una nuova versione dell'applicazione, la v.5.29, il cui codice ci svela alcune delle feature in arrivo L'articolo Google Traduttore e YouTube Music si aggiornano e si preparano ad introdurre nuove feature proviene da TuttoAndroid.

Ascoltare musica senza video : così YouTube può ridurre le emissioni : Uno studio dell’università di Bristol ha mostrato come Youtube potrebbe essere più ecologico riducendo i propri “sprechi digitali”. Lo studio spiega che la piattaforma di condivisione video potrebbe ridurre le sue emissioni di anidride carbonica, pari a 300mila tonnellate annue, semplicemente consentendo agli utenti a cui interessa di Ascoltare musica di riprodurre l’audio di un video senza trasmettere le immagini. Moltissimi utenti di Youtube ...

YouTube Music è ora in grado di riprodurre i file musicali locali : YouTube Music è ora in grado di riprodurre anche i contenuti salvati nella memoria interna dello smartphone op in una scheda microSD. L'articolo YouTube Music è ora in grado di riprodurre i file Musicali locali proviene da TuttoAndroid.

Da oggi YouTube Music gratis sugli altoparlanti Google Home : (Foto: Google) Da oggi sarà possibile sfruttare YouTube Music gratis sugli altoparlanti Google Home e in tutti gli altri speaker con Google Assistant integrato. Si potrà chiedere di ascoltare un determinato stile Musicale oppure basta esprimere lo stato d’animo del momento per avviare una colonna sonora d’accompagnamento, interrotta soltanto dalle pubblicità che fanno sì che non si debba pagare un abbonamento. Da un lato c’è dunque la ...

