X Festa dello Sport a Ragusa

La Lazio “prende nettamente le distanze da comportamenti e maniFestazioni che non rispondono in alcun modo ai valori dello sport “ : La S.S. Lazio “prende nettamente le distanze da comportamenti e manifestazioni che non rispondono in alcun modo ai valori dello sport sostenuti e promossi dalla società da 119 anni“. E’ quanto si legge in una nota della società biancoceleste in reLazione allo striscione esposto oggi a Milano. “E respinge e contesta la tendenza semplicistica di alcuni media a considerare l’intera tifoseria laziale ...