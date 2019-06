Vodafone aggiorna il listino V-By Vodafone con nuovi prodotti a rate

Esordisce ufficialmente sul Samsung Galaxy S7 Vodafone l’aggiornamento di maggio : primi dettagli : Stanno venendo alle luce in queste ore le prime informazioni per quanto riguarda la distribuzione dell'aggiornamento di maggio a bordo del Samsung Galaxy S7, in particolare sulla versione brandizzata Vodafone. Dopo i primi dettagli che ho condiviso con voi poco più di una settimana fa sulle nostre pagine, occorre passare alla pratica, considerando che questo venerdì è giunto un segnale ufficiale direttamente dal produttore coreano come si potrà ...

L’app MyVodafone si aggiorna con una nuova interfaccia : ecco com’è adesso la grafica : Vodafone aggiorna l'app MyVodafone per Android rinnovando completamente l'interfaccia: ecco l'APK per installare la nuova versione senza aspettare l'update dal Google Play Store. L'articolo L’app MyVodafone si aggiorna con una nuova interfaccia: ecco com’è adesso la grafica proviene da TuttoAndroid.

Tempi maturi per il primo aggiornamento correttivo su Samsung Galaxy S8 Plus Vodafone dopo Pie : Emergono in queste ore alcune indicazioni molto interessanti per coloro che dispongono di un Samsung Galaxy S8 Plus brandizzato Vodafone. dopo le prime apparizioni per l'aggiornamento Android Pie sui top di gamma 2017 legati alla compagnia telefonica, a distanza di un paio di mesi dal nostro ultimo report in merito stiamo assistendo all'uscita delle prime patch correttive. Una questione da analizzare con grande attenzione oggi 17 aprile, anche ...

Risponde all’appello anche il Samsung Galaxy S7 Vodafone : disponibile l’aggiornamento di marzo : Si chiude una volta per tutte il cerchio attorno al Samsung Galaxy S7. Lo smartphone, lanciato sul mercato più di tre anni fa, risulta ancora molto popolare tra gli utenti italiani, al punto che ogni rilascio software fa molto parlare di sé, come abbiamo avuto modo di notare attraverso la patch di marzo. In realtà, c'era ancora una variante del device in commercio qui in Italia che mancava all'appello, per quanto concerne il terzo aggiornamento ...