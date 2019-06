Violenta due bambine a Viterbo | arrestato pakistano con permesso umanitario perché gay

Bidello Violenta due studentesse minorenni nello stanzino della scuola : arrestato : L'uomo arrestato venerdì scorso nel Napoletano dalla Polizia di Stato con l'accuse di violenze su almeno due minorenni è un Bidello. Gli abusi sarebbero avvenuti in uno stanzino...

Viterbo. Pakistano Violenta due bambine minori di 14 anni : Una bruttissima pagina di cronaca. Uno straniero ha abusato sessualmente di due bambine. Le vittime sono entrambe minori di 14

Una Vita Anticipazioni 29 maggio 2019 : Ursula Violentata da due ladri : Ursula ha continui flashback del suo passato e ricorda di essere stata violentata da due ladri, entrati nella casa della sua famiglia per rubare.

15enne Violentata a Bolzano : si cercano due uomini : La polizia di Bolzano sta cercando le due persone che nel primo pomeriggio di lunedì hanno aggredito e violentato una 15enne che stava tornando a casa da scuola in bicicletta. Si tratta di due cittadini nordafricani, fuggiti subito dopo l'aggressione.Al loro identikit si è arrivati grazie alla testimonianza della giovane vittima, soccorsa da alcuni passanti e trasportata in ospedale per le cure di rito. Le autorità sarebbero già riuscite ad ...

Bolzano - minorenne Violentata al ritorno da scuola : fermati e poi rilasciati due giovani : È caccia all’uomo a Bolzano, dopo che lunedì scorso una minorenne è stata vittima di una violenza carnale compiuta in pieno giorno, verso le due del pomeriggio. Ancora una volta l’episodio è avvenuto in una zona dove già in passato si erano verificati episodi simili, sulla passeggiata che costeggia il torrente Talvera, nei pressi della confluenza con l’Isarco, a pochi passi dallo stadio Druso. La ragazza, non ancora sedicenne, stava tornando da ...

Bolzano - quindicenne Violentata mentre torna da scuola : caccia a due nigeriani : La ragazza aggredita sotto la pista ciclabile lungo la passeggiata del fiume Isarco, nei pressi dello stadio

Violenta rissa durante una partita Juniores : due feriti e partita sospesa : Grande tensione nella giornata di sabato pomeriggio a Imola e durante la partita di Calcio fra Tozzone Pedagna e Crevalcore, valida per il girone B del campionato Juniores Provinciale Bologna. Un episodio ha provocato una Violenta scazzottata, coinvolti due giocatori del Pedagna, entrambi 19enni, finiti in ospedale. Il più grave ha riportato la frattura della mandibola, stop di 40 giorni mentre un compagno di squadra si è dovuto fare ...

'Stai zitta - non ti crederà nessuno' : i due di Casapound alla donna Violentata : Sono esponenti del gruppo di estrema destra Casapound i due giovani arrestati a Viterbo con l'accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una donna di 36 anni. Sono un consigliere comunale ...

Viterbo. Violentano una trentenne : arrestati due italiani : Blitz della Polizia di Viterbo. Gli agenti hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di due

In cinque giorni Violenta due ragazze : straniero in cella : Un richiedente asilo di 26 anni senza fissa dimora, che si è dichiarato di origine libica, è stato fermato dai carabinieri di Bologna con l'accusa di violenza sessuale ai danni di due ragazze. Due gli ...

Torino - chiusa in uno scantinato e Violentata da due spacciatori : ragazza fugge dall'aguzzina e denuncia l'accaduto : La denuncia della vittima che è riuscita a fuggire: "Una donna marocchina mi ha minacciata con un taglierino e usata come merce di scambio per la droga"