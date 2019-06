Villa comunale di Comiso | al via lavori da lunedì 3 giugno

Napoli - sesso in pieno giorno tra due uomini in Villa comunale : scatta la supermulta : Mezzo giorno è passato da poco, nelle stanze dei vigili di Chiaia arrivano un paio di telefonate: «Intervenite, che su una panchina della Villa Comunale ci sono due persone che...

Le iniziative dell'Amministrazione comunale di Franca Villa Fontana per celebrare il 25 Aprile : Anna Paola Moretti , laureata in filosofia, è stata co-fondatrice nel 1985 dell'associazione "Casa delle donne di Pesaro", dove ha organizzato e coordinato seminari di storia, linguistica, politica ...

Pozzallo - 500 mila euro per la Villa comunale : Un finanziamento di 500 mila euro per la villa comunale di Pozzallo . Con il Decreto 100/2019 l’Assessore Regionale delle Autonomie Locali

Due automobili vanno a fuoco in pieno centro vicino alla Villa comunale : LECCE - Le fiamme hanno avvolto in parte due autovetture, questa sera, attorno alle 21,30, nel pieno centro di Lecce. E' successo lungo via Felice Cavallotti, all'altezza dell'edificio che ospita il ...