Video - Venezia | nave da crociera urta battello | 5 feriti

(Di domenica 2 giugno 2019)- Lada"Opera" della Msc questa mattina ha perso il controllo nel canale della Giudecca ed hato unturistico, il River Countess, ormeggiato sulla banchina del Molo San Basilio. Ladella Msc stava arrivando alla stazione marittima diintorno alle 8:30 di questa mattina, trascinata da un rimorchiatore. Non sono chiare le cause dell'incidente ma alla base dovrebbe esserci stato un black out o la rottura di un cavo di traino.Quando è avvenuto lo scontro a bordo della River Countess c'erano 130 persone, 4 delle quali hanno riportato ferite non gravi, così come una persona a bordo dellaMsc. Sul posto sono immediatamente arrivati i Vigili del Fuoco e tutte le squadre disponibili di sommozzatori per verificare quanto accaduto.L'incidente riaccende il dibattito sulla presenza delle grandi navi nei canali della città, che in molti vorrebbero ...

TgrVeneto : Paura a #Venezia. Grande nave sperona un'imbarcazione da turismo. All'origine dell'incidente una manovra sbagliata.… - emergenzavvf : #2giugno 11:00, proseguono le verifiche dei #vigilidelfuoco dopo l’incidente alla nave da crociera sul Molo San Bas… - giusmo1 : (Grandi navi a #Venezia, quando finirà?) nave da crociera investe battello turistico: i turisti in fuga… -