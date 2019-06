VIDEO Valentino Rossi MotoGP | GP Italia 2019 | “Weekend bruttissimo | decisivo l’errore in

VIDEO MotoGP - GP Italia 2019 : da Valentino Rossi a Bagnaia - tutte le cadute del Mugello : Il Gran Premio d’Italia 2019 di MotoGP ha sorriso ai nostri colori grazie alla splendida vittoria di Danilo Petrucci su Ducati e grazie al terzo posto di Andrea Dovizioso alle spalle di Marc Marquez. Per gli altri nostri rappresentanti, invece, c’è stato ben poco per cui festeggiare, con diverse cadute importanti che hanno estromesso dalla gara Valentino Rossi, Francesco “Pecco” Bagnaia e Franco Morbidelli. Ma, i nostri ...

VIDEO GP Italia MotoGP 2019 - highlights e sintesi : Petrucci vince al Mugello - Dovizioso terzo - Valentino Rossi cade : Danilo Petrucci ha vinto il GP d’Italia 2019, sesta tappa del Mondiale MotoGP. L’alfiere della Ducati si è imposto al termine di una gara spettacolare e davvero molto avvincente, il ternano ha conquistato il primo successo in carriera e ha festeggiato di fronte al caloroso pubblico del Mugello. Marc Marquez ha concluso in seconda posizione e ha guadagnato quattro punti importanti in classifica generale su Andrea Dovizioso che si è ...

MotoGp – Dal finto tatuaggio del fan all’amore per il suo Valentino Rossi : Francesca Sofia Novello regina del Mugello [FOTO e VIDEO] : Tutti pazzi per Francesca Sofia Novello al Gp d’Italia: è la fidanzata di Valentino Rossi la regina del Mugello Il weekend di gara del Mugello non è stato gentile con Valentino Rossi: il Dottore ha affrontato un sabato di qualifiche disastroso, ma anche la gara di oggi del Gp d’Italia non è stata clemente col pilota della Yamaha. Valentino Rossi è scivolato troppo in fondo dopo un’incomprensione con Rins e poi a 16 giri ...

MotoGp – Il Gp d’Italia termina con una caduta per Valentino Rossi [VIDEO] : Valentino Rossi termina in anticipo la sua gara al Mugello: il Gp d’Italia si conclude con una caduta per il Dottore Mugello disastroso per Valentino Rossi: dopo l’incomprensione con Rins che ha fatto scivolare il Dottore dalla 15ª alla 21ª posizione, il nove volte campione del mondo è stato protagonista di una caduta a 16 giri dal termine del Gp d’Italia. La gara di casa lascia dunque l’amaro in bocca a Valentino ...

MotoGp – Non c’è pace per Valentino Rossi al Mugello : incomprensione con Mir - il Dottore scivola al 21° posto [VIDEO] : Gp d’Italia amaro per Valentino Rossi: il Dottore scivola in fondo dopo un’incomprensione con Joan Mir Mugello amarissimo per Valentino Rossi: dopo le qualifiche disastrose di ieri, i primi giri del Gp d’Italia non hanno risparmiato il Dottore. Il nove volte campione del mondo, a caccia di una fantastica rimonta, è stato protagonista di uno spiacevole episodio con Mir che lo ha fatto scivolare in ultima ...

MotoGp – Valentino Rossi incontra un bizzarro tifoso al Mugello : il siparietto è… imperdibile [VIDEO] : Un tifoso bizzarro chiede un autografo sulla tromba a Valentino Rossi, il Dottore lancia la sfida: il siparietto è esilarante Sabato amaro in pista per Valentino Rossi: il Dottore dopo un errore nelle Fp3 che gli ha impedito di accedere direttamente alla Q2 del Gp d’Italia, non è riuscito a far bene nella Q1 al Mugello e domani sarà costretto a partire da lontanissimo, dalla 18ª posizione in griglia. Nonostante ciò però al Mugello è ...

VIDEO Qualifiche GP Italia MotoGP 2019 : highlights e sintesi. Marquez in pole - Dovizioso nono - Valentino Rossi 18° : Marc Marquez ha conquistato la pole position nelle Qualifiche del GP Italia 2019, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha timbrato il miglior tempo al Mugello sfruttando un gioco di scie nel finale e domani scatterà dalla prima piazzola con l’obiettivo di vincere la terza gara consecutiva in stagione, il pilota della Honda è inseguito da Fabio Quartararo e Danilo Petrucci che completano la prima fila. Andrea Dovizioso si è dovuto ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Italia 2019 : “Sono in difficoltà - non ho passo e velocità” : Valentino Rossi è andato in grandissima difficoltà durante le prove libere del GP d’Italia 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore ha chiuso con un mesto 18esimo tempo, lontanissimo da tutti gli altri big: il centauro di Tavullia fatica in sella alla sua Yamaha e infatti anche le sue considerazioni sono davvero molto tristi. Il nove volte Campione del Mondo ha dichiarato ai microfoni di Sky: “Una giornata difficile, mi aspettavo ...

VIDEO Valentino Rossi soffre al Mugello - Massimo Meregalli : “Sapevamo di essere in difficoltà” : Giornata davvero difficile per Valentino Rossi e Maverick Vinales, i due alfieri della Yamaha non sono riusciti a brillare in occasione delle prove libere del GP d’Italia 2019 e hanno accusato un distacco importante dai diretti avversari. La scuderia di Iwata deve risalire la china come è spesso accaduto in questa stagione, il team manager Massimo Meregalli ha analizzato la situazione ai microfoni di Sky Sport: “Sapevamo di essere in ...

VIDEO Valentino Rossi in difficoltà - prove libere GP Italia : modifiche sulla Yamaha del Dottore : Valentino Rossi è andato in difficoltà durante le prove libere 1-2 del GP d’Italia 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore ha sofferto in entrambe le sessioni e non è riuscito a essere protagonista come si aspettava di fronte al proprio pubblico, il centauro della Yamaha sarà chiamato a risalire la china nella giornata di domani. I meccanici hanno operato alcune modifiche sul mezzo del nove volte Campione del Mondo, vediamo nel ...

MotoGp - Valentino Rossi esilarante al Mugello : il Dottore ‘pensa’ solo alla… figa [VIDEO] : Il pilota della Yamaha dimostra di non perdere mai la propria simpatia, rendendosi protagonista di un curioso siparietto con Guido Meda L’appuntamento del Mugello è arrivato, la MotoGp sbarca in Italia per il sesto appuntamento in calendario. Un’occasione da non perdere per i piloti italiani, desiderosi di trionfare su un tracciato iconico del Motomondiale, davanti ad un numeroso e folto pubblico. La pressione si sente per ...

Formula 1 – Raikkonen raggiunge quota 300 Gp - i complimenti arrivano anche da… Valentino Rossi : “che annata il ’79” [VIDEO] : Kimi Raikkonen raggiunge lo speciale traguardo dei 300 Gp in Formula 1: dai social arriva il videomessaggio di congratulazioni di Valentino Rossi Ieri Kimi Raikkonen ha raggiunto il fantastico traguardo di 300 Gp in Formula 1. Alla vigilia del Gp di Monaco il finlandese dell’Alfa Romeo non sembrava particolarmente attirato dall’idea di festeggiare questo traguardo, ma il team lo ha voluto comunque celebrare con una torta, ...

MotoGp – Il sabato sera di Valentino Rossi si accende con l’Americana al Ranch : Francesca Sofia Novello fa il tifo per il suo Dottore [VIDEO] : Valentino Rossi in pista al Ranch con i giovani del Master Camp: il sabato sera del Dottore è dedicato all’Americana Anche se il weekend di gara del Gp di Monaco ha regalato uno spettacolo unico, gli appassionati dei motori pensano già al pRossimo appuntamento della stagione 2019 di MotoGp: domenica si correrà infatti il Gp d’Italia, sul circuito del Mugello. In attesa di correre davanti al suo pubblico, Valentino Rossi ha ...

MotoGp – Altro che cena a lume di candela : Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello scelgono un… “pranzo con vista Romagna” [VIDEO] : Pranzetto romantico per Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello: la bella modella pubblica un soleggiato video sui social Settimana di relax per i piloti della MotoGp dopo il Gp di Francia: Marquez ha trionfato a Le Mans, seguito dalle Ducati di Dovizioso e Petrucci, mentre Valentino Rossi non è riuscito a far meglio del quinto posto. Il Dottore, in vista del nuovo appuntamento della stagione ha deciso di godersi un po’ di meritato ...