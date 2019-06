VIDEO MotoGP | GP Italia 2019 | da Valentino Rossi a Bagnaia | tutte le cadute del Mugello

VIDEO GP Italia MotoGP 2019 - highlights e sintesi : Petrucci vince al Mugello - Dovizioso terzo - Valentino Rossi cade : Danilo Petrucci ha vinto il GP d’Italia 2019, sesta tappa del Mondiale MotoGP. L’alfiere della Ducati si è imposto al termine di una gara spettacolare e davvero molto avvincente, il ternano ha conquistato il primo successo in carriera e ha festeggiato di fronte al caloroso pubblico del Mugello. Marc Marquez ha concluso in seconda posizione e ha guadagnato quattro punti importanti in classifica generale su Andrea Dovizioso che si è ...

VIDEO Charles Leclerc al Mugello : “Impressionante l’ambiente e la passione che c’è qui - è la mia prima volta a vedere la MotoGP” : Tra i numerosissimi ospiti che sono accorsi per lo spettacolo del GP d’Italia al Mugello c’è stato anche il pilota di F1 della Ferrari Charles Leclerc, che dopo il disastroso weekend a Monte Carlo si rilassa sul circuito fiorentino prima di preparare i bagagli per l’imminente GP del Canada che si terrà a Montreal sul Circuito Gilles Villeneuve, settimana prossima. Il monegasco, nel pregara ai microfoni di SkySport, ha ammesso ...

MotoGp – Dal finto tatuaggio del fan all’amore per il suo Valentino Rossi : Francesca Sofia Novello regina del Mugello [FOTO e VIDEO] : Tutti pazzi per Francesca Sofia Novello al Gp d’Italia: è la fidanzata di Valentino Rossi la regina del Mugello Il weekend di gara del Mugello non è stato gentile con Valentino Rossi: il Dottore ha affrontato un sabato di qualifiche disastroso, ma anche la gara di oggi del Gp d’Italia non è stata clemente col pilota della Yamaha. Valentino Rossi è scivolato troppo in fondo dopo un’incomprensione con Rins e poi a 16 giri ...

MotoGp – Il Gp d’Italia termina con una caduta per Valentino Rossi [VIDEO] : Valentino Rossi termina in anticipo la sua gara al Mugello: il Gp d’Italia si conclude con una caduta per il Dottore Mugello disastroso per Valentino Rossi: dopo l’incomprensione con Rins che ha fatto scivolare il Dottore dalla 15ª alla 21ª posizione, il nove volte campione del mondo è stato protagonista di una caduta a 16 giri dal termine del Gp d’Italia. La gara di casa lascia dunque l’amaro in bocca a Valentino ...

MotoGp – Non c’è pace per Valentino Rossi al Mugello : incomprensione con Mir - il Dottore scivola al 21° posto [VIDEO] : Gp d’Italia amaro per Valentino Rossi: il Dottore scivola in fondo dopo un’incomprensione con Joan Mir Mugello amarissimo per Valentino Rossi: dopo le qualifiche disastrose di ieri, i primi giri del Gp d’Italia non hanno risparmiato il Dottore. Il nove volte campione del mondo, a caccia di una fantastica rimonta, è stato protagonista di uno spiacevole episodio con Mir che lo ha fatto scivolare in ultima ...

MotoGp – Semafori spenti al Mugello : il VIDEO della partenza del Gp d’Italia : E’ iniziata la gara di MotoGp al Mugello: il VIDEO della partenza del Gp d’Italia Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: nonostante la delusione per un sabato di qualifiche amarissimo, con Valentino Rossi che non è riuscito a far meglio del 18° tempo, tutti gli amanti delle due ruote sono pronti per assistere alla gara di oggi al Mugello, nella speranza di una spettacolare rimonta. Il Gp d’Italia è iniziato: ...

DIRETTA MOTOGP/ Streaming VIDEO gara live : chi insidierà Marquez? - Gp Italia 2019 - : DIRETTA MOTOGP, Streaming video SKY gara e warm-up live GP Italia 2019 Mugello: cronaca e tempi, podio e vincitore del Gran Premio, oggi domenica 2 giugno,.

VIDEO MotoGP - un giro on-board al Mugello : una tornata in moto - tra curve spettacolari e rettilinei veloci : Nel weekend si corre al Mugello per il GP d’Italia 2019, sesta tappa del Mondiale motoGP. Il tracciato toscano è uno dei più amati dai piloti, una pista spettacolare e molto apprezzata dal pubblico, una grande classica del campionato. Gustiamoci un giro on-board al Mugello, di seguito il VIDEO di una tornata direttamente dal cupolino della moto. VIDEO giro on-board AL Mugello: Clicca qui per mettere “Mi ...

MotoGp – Valentino Rossi incontra un bizzarro tifoso al Mugello : il siparietto è… imperdibile [VIDEO] : Un tifoso bizzarro chiede un autografo sulla tromba a Valentino Rossi, il Dottore lancia la sfida: il siparietto è esilarante Sabato amaro in pista per Valentino Rossi: il Dottore dopo un errore nelle Fp3 che gli ha impedito di accedere direttamente alla Q2 del Gp d’Italia, non è riuscito a far bene nella Q1 al Mugello e domani sarà costretto a partire da lontanissimo, dalla 18ª posizione in griglia. Nonostante ciò però al Mugello è ...

VIDEO Jorge Lorenzo MotoGP - GP Italia 2019 : “La Honda è complicata - solo Marquez riesce a guidarla” : Ennesima giornata deludente per Jorge Lorenzo che non è riuscito a brillare durante le qualifiche del GP Italia 2019, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Domani lo spagnolo scatterà dalle retrovie e conferma il suo periodo di difficoltà con la Honda, una criticità che lui stesso ha evidenziato: “Penso che con questa moto si può vincere come dimostra Marquez ma il problema è che riesce a farlo solo lui, è un fenomeno, è molto fisico, rischia ...

VIDEO MotoGP - GP Italia 2019 : i momenti più emozionanti delle qualifiche del Mugello : Quest’oggi abbiamo assistito ad una sessione di qualifiche del Gran Premio d’Italia 2019 della MotoGP quanto mai vibrante ed emozionate. La pista del Mugello, specialmente nella decisiva Q2, ha messo in scena 15 minuti di una vera e propria battaglia sportiva. Marc Marquez ha stampato il nuovo record della pista utilizzando tutti i propri mezzi. Oltre alle sue qualità, infatti, lo spagnolo ha giocato al “gatto con il ...

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Italia 2019 : “Bisogna essere furbi - ho preso la scia : grandissima pole position” : Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP d’Italia 2019, lo spagnolo ha primeggiato nelle qualifiche del Mugello e ha beffato tutti gli avversari con una grande strategia: è infatti riuscito a prendere la scia buona nel suo giro buono, ha stampato il miglior tempo e domani potrà scattare dalla prima piazzola con l’obiettivo di andare a vincere la terza gara consecutiva. L’alfiere della Honda ha analizzato la sua ...

VIDEO Qualifiche GP Italia MotoGP 2019 : highlights e sintesi. Marquez in pole - Dovizioso nono - Valentino Rossi 18° : Marc Marquez ha conquistato la pole position nelle Qualifiche del GP Italia 2019, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha timbrato il miglior tempo al Mugello sfruttando un gioco di scie nel finale e domani scatterà dalla prima piazzola con l’obiettivo di vincere la terza gara consecutiva in stagione, il pilota della Honda è inseguito da Fabio Quartararo e Danilo Petrucci che completano la prima fila. Andrea Dovizioso si è dovuto ...

VIDEO Davide Tardozzi MotoGP - GP Italia 2019 : “Marc Marquez è stato scorretto ma non ha violato il regolamento” : Non è tanto piaciuta alla Ducati la condotta nelle qualifiche del GP d’Italia, sesta prova del Mondiale 2019 di MotoGP, del campione del mondo in carica Marc Marquez. Il centauro spagnolo ha infatti sfruttato con grande furbizia e scaltrezza la scia della Rossa di Andrea Dovizioso per ottenere la pole position. Tuttavia, alcune manovre dello spagnolo, come nel primo tentativo in curva-11 rischiando di centrare il “Dovi”, hanno ...