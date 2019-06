Vicenza | docente aggredito a scuola | Bussetti | ' Solidarietà all' insegnante'

Blastingnews

(Di domenica 2 giugno 2019) Undi un istituto professionale diha sorpreso alcuni studenti a consumare uno spinello nel cortile dellanella quale insegna. I ragazzi erano tre: due diciassettenni e un sedicenne. Forse pensavano di farla franca poiché ad un primo sguardo la sigaretta poteva sembrare una di quelle artigianali. Dall'odore però ilha capito subito la vera natura della "sigaretta". In seguito al rimprovero verso gli studenti l'uomo ha anche deciso di chiamare la polizia. Uno degli studenti sorpresi a consumare marijuana, irato per la presa di posizione del, ha deciso di scagliarsi fisicamente e verbalmente contro l'. Il ragazzo hail professore e quest'ultimo ha deciso di non sorvolare sull'accaduto e rendere pubblico il tutto....

