Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 19 | 00

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 2 GIUGNO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER PONTINA E DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA L’INNESTO CON LA BRACCIANENSE E VIA DI GROTTAROSSA DIREZIONE CENTRO; SULLA PONTINA FORTI RALLENTAMENTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma; PER CHI VIAGGIA SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 2 GIUGNO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER ARDEATINA E DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; TRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma; SULLA CRISTOFORO COLOMBO QUALCHE RALLENTAMENTO TRA VIA DI MACCHIASAPONARA E IL LIDO DI CASTEL FUSANO IN ENTRAMBE LE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 2 GIUGNO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE REGOLARE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MACCHIASAPONARA E IL LIDO DI CASTEL FUSANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; LEGGERI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA LITORANEA TRA TORVAINCA E IL LIDO DI CASTEL FUSANO NELLE DUE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 2 GIUGNO 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI: BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE CASTEL FUSANO; LEGGERI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA LITORANEA TRA TORVAINCA E IL LIDO DI CASTEL FUSANO NELLE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 2 GIUGNO 2019 ORE 13:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE RomaNINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA SUL LITORALE RomaNO SI RALLENTA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI A NEMI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA NEMI E CLIVO FORNELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA PER LA SAGRA LOCALE PERCORRENDO VIA APPIA RALLENTA IN PROSSIMITA DEI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 2 GIUGNO 2019 ORE 11:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PRENESTINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI STA IN CODA TRA TOR DE CENCI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE EUR SULLA VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 2 GIUGNO 2019 ORE 11:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA PERCORRENDO LA VIA PONTINA SI STA IN CODA TRA CASTEL DI DECIMA ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE EUR RALLENTAMENTI SUL LITORALE RomaNO TRA TORVAIANICA E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 1 GIUGNO 2019 ORE 10:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NEI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 1 GIUGNO 2019 ORE 09:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO A GENZANO DI Roma TRA PIAZZA DELLA LIBERTA E VIA COLABONA NEI DUE SENSI IN VIA PRENESTINA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEL CENTRO ABITATO DI ZAGAROLO NELLE DUE DIREZIONI AD OLEVANO RomaNO PER LA FESTA DELLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 1 GIUGNO 2019 ORE 08:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA AD OLEVANO RomaNO PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA ATTIVE TEMPORANEE LIMITAZIONI AL TRAFFICO IN VIA Roma CON DIVIETO DI TRANSITO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 1 GIUGNO 2019 ORE 07:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD OLEVANO RomaNO PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA ATTIVE TEMPORANEE LIMITAZIONI AL TRAFFICO IN VIA Roma CON DIVIETO DI TRANSITO DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 13, ED IN PIAZZA LAUDENZI CON DIVIETO DI SOSTA DALLE ORE 9 ALLE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 1 GIUGNO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA GLI SVINCOLI APPIA E DIRAMAZIONE Roma SUD, IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE SULLA VIA PONTINA ALTRI RALLENTAMENTI, TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE Roma ORA GLI EVENTI PER LA PARATA CHE SFILERA’ DOMANI MATTINA DALLE 10.00 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 1 GIUGNO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO, IN ESTERAN TRA GLI SVINCOLI ARDEATINA E DIRAMAZIONE Roma SUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SPOSTIAMOCI SU VIA APPIA CODE A TRATTI TRA GENZANO DI Roma E ALBANO LAZIALE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALTRE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-06-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 1 GIUGNO 2019 ORE 17.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE TRA PONTINA E ARDEATINA SPOSTIAMOCI SUL LITORALE RALLENTAMENTI PER TRAFFCO INTENSO SU VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI RAGGIUNGIAMO MACCARESE CODE SU VIALE DI CASTEL SAN GIORGIO, IN DIREZIONE ...