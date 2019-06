Venezia | transatlantico si scontra con battello | 4 feriti – FOTO Comitato No Grandi

ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2019)– Impressionante incidente nautico nel Canale della Giudecca a, causato da una delleNavi, i grattacieli del mare che continuano a passare imperturbati in Bacino San Marco, sfiorando Palazzo Ducale e Punta della Dogana. IlOpera, della compagnia Msc, si èto con il lancione turistico Michelangelo che si trovava vicino a San Basilio, all’ingresso dell’attracco di Marittima. Il bestione non si è fermato e ha sbattuto contro l’imbarcazione più piccola. Ci sono almeno quattro, soccorsi e condotti in ospedale. Due sono contusi, altri due in osservazione. Qualcuno dei passeggeri che si trovava sulla passerella del Michelangelo (dotata di cabine per il pernottamento) è finito in acqua. La paura a bordo è stata enorme per i passeggeri, che si sono visti piombare addosso una nave lunga 275 metri, con stazza di 65 mila ...

